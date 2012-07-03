Дизайн упаковки,
креативный дизайн,
полиграфический дизайн,
дизайн наружной рекламы,
верстка, иллюстрации,
рисование от руки.
Закончила Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий.
Опыт работы на производстве и в рекламных агентствах 10 лет.
Знаю все необходимые графические программы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия127 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Без названия122 просмотра
- Без названия139 просмотров
- Без названия142 просмотра
- Без названия129 просмотров
- Без названия134 просмотра
- Без названия106 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Полиграфия176 просмотров
- Полиграфия161 просмотр