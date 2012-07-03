Дизайн упаковки,

креативный дизайн,

полиграфический дизайн,

дизайн наружной рекламы,

верстка, иллюстрации,

рисование от руки.

Закончила Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий.

Опыт работы на производстве и в рекламных агентствах 10 лет.

Знаю все необходимые графические программы.