tokhan

Антон tokhan

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка статьи о прокате автомобиля

    $5

    Необходимо разработать статью о преимуществах проката автомобиля Volkswagen Transporter объёмом 2500 - 3000 символов (без пробелов). Статья рекламная, размещена будет по ссылке http://autokirov.com/services/middleclass/vw_transporter/ На указанном сайте есть аналогичные статьи, можно ориентироваться по ним. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка статьи об услуге (автомобили)

    $10

    Необходимо разработать статью объёмом 2500 - 3000 символов (без пробелов). Статья об услуге "Перегон автомобилей из стран Европы в РФ на заказ". Желательно кратко описать порядок предоставления услуги: 1) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья о прокате автомобиля Chevrolet Cruze

    $5

    Необходимо написать статью об автомобиле Chevrolet Cruze объёмом 2.5 - 3.5 тысячи символов (без пробелов) и оплатой 2 USD за тысячу символов (без пробелов). Тема: Прокат автомобиля Chevrolet Cruze в Кирове. Контекст: веб-сайт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка статьи про автосервис

    $9

    Необходимо написать статью объёмом 3-4.5 тысяч знаков (без пробелов) с оплатой 2 USD за 1000 знаков. Контекст: веб-сайт кировского автосервиса AutoGooD.Kirov. Тема: косметический ремонт авто в Кирове. Статья само собой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка статьи про аренду ГАЗели

    $7

    Необходимо написать статью объёмом 2.5-3.5 тысячи знаков (без пробелов) с оплатой 2 USD за 1000 знаков. Контекст: веб-сайт кировского автопроката «На районе». Тема: Аренда автомобилей ГАЗель для предпринимателей в городе Кирове. Основная ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для автосервиса

    Цель работы =========== Целью работы является разработка логотипа для коммерческого предприятия AutoGooD.Kirov, основным направлением экономической деятельности которого является косметический ремонт автомобилей. Список основных услуг предприятия: - Удаление вмятин ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Разработка статьи о прокате автомобиля
Для такого отличного заказчика, как Антон, совсем несложно писать отличные тексты. Грамотная постановка задачи, вменяемые сроки и хорошая оплата - обязательные условия сотрудничества с Антоном.
Отличная работа, высокое качество и стопроцентная уникальность текстов.
Ответный отзыв
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Разработка статьи об услуге (автомобили)
Антон - прекрасный заказчик и человек. Понимающий, идущий навстречу исполнителю. Рекомендую!
Тексты замечательные. Работа выполнена в соответствии с требованиями и точно в срок.
Ответный отзыв
Treefeed_Xavier
Сергей Солтыс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Статья о прокате автомобиля Chevrolet Cruze
Очень вежливый и отзывчивый заказчик, ставящий понятные задачи.
Замечательная работа. Качественно и в наикратчайший срок.
Ответный отзыв
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Разработка статьи про аренду ГАЗели
Хороший заказчик. Приятно было поработать!
Хорошая работа, снова в самый краткий срок и в соответствии с требованиями поставленной задачи.
Ответный отзыв
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Разработка статьи про автосервис
Работой доволен: четкое задание, оперативная оплата, перспектива последующего сотрудничества. Рекомендую!
Иван разработал замечательный контент, качественно и в кратчайший срок.
Ответный отзыв
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