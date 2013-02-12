Необходимо разработать статью о преимуществах проката автомобиля Volkswagen Transporter объёмом 2500 - 3000 символов (без пробелов). Статья рекламная, размещена будет по ссылке http://autokirov.com/services/middleclass/vw_transporter/ На указанном сайте есть аналогичные статьи, можно ориентироваться по ним. ...
- $5Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Необходимо разработать статью объёмом 2500 - 3000 символов (без пробелов). Статья об услуге "Перегон автомобилей из стран Европы в РФ на заказ". Желательно кратко описать порядок предоставления услуги: 1) ...Завершен12 лет назад
- $5
Необходимо написать статью об автомобиле Chevrolet Cruze объёмом 2.5 - 3.5 тысячи символов (без пробелов) и оплатой 2 USD за тысячу символов (без пробелов). Тема: Прокат автомобиля Chevrolet Cruze в Кирове. Контекст: веб-сайт ...Завершен12 лет назад
- $9
Необходимо написать статью объёмом 3-4.5 тысяч знаков (без пробелов) с оплатой 2 USD за 1000 знаков. Контекст: веб-сайт кировского автосервиса AutoGooD.Kirov. Тема: косметический ремонт авто в Кирове. Статья само собой ...Завершен12 лет назад
- $7
Необходимо написать статью объёмом 2.5-3.5 тысячи знаков (без пробелов) с оплатой 2 USD за 1000 знаков. Контекст: веб-сайт кировского автопроката «На районе». Тема: Аренда автомобилей ГАЗель для предпринимателей в городе Кирове. Основная ...Завершен12 лет назад
Цель работы =========== Целью работы является разработка логотипа для коммерческого предприятия AutoGooD.Kirov, основным направлением экономической деятельности которого является косметический ремонт автомобилей. Список основных услуг предприятия: - Удаление вмятин ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад