Необходимо разработать статью о преимуществах проката автомобиля Volkswagen Transporter объёмом 2500 - 3000 символов (без пробелов). Статья рекламная, размещена будет по ссылке http://autokirov.com/services/middleclass/vw_transporter/ На указанном сайте есть аналогичные статьи, можно ориентироваться по ним. ...