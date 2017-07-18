Конструктор-Технолог РЭС.

Студент Университета Телекоммуникаций. Учусь на Конструктора-технолога РЭС, досочно хорошо. Работа в таком формате, да ещё и электроника, меня привлекает, это отличная возможность усовершенствовать свои навыки для дальнейшего применения их в своих проектах. На данный момент уже работаю в лаборатории и за плечами есть несколько созданных работ: пару роботов с Bluetooth управлением, несколько усилительных схем и т.д.