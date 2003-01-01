tolerantnost

Надежда tolerantnost

 
43 годаРоссия/Хабаровск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
ответственная

РЕЗЮМЕ

ФИО: Чумакова Надежда Ардавасовна

Возраст: 31 Пол: Женский

Семейное положение: замужем

Образование: высшее

Опыт работы: Место жительства: Хабаровск, Индустриальный район

Проф. навыки: Опытный пользователь ПК, знание оргтехники, работа с клиентами, знание психологии.

Опыт работы:

07.07.2000 – 30.10.2001 – Центр адаптации граждан, попавших в экстримальную ситуацию

Специалист по социальной работе

2004 - Россгострах

Главный специалист центра урегулирования убытков

2005-2006 – ИП Верхушин

Торговый представитель

2006-2007 – ООО Продимпорт

Торговый представитель

2008 – по настоящее время – ООО Супермаркет ДВ

Торговый представитель

Образование, дополнительная информация:

1998-2000 Хабаровский промышленно-экономический техникум

социальная работа

2000 – Курсы «Основы работы ПК»

2000-2004 Государственная академия государственной службы

специалист по специальности социальная работа

Дополнительная информация: Коммуникабельна, исполнительна, трудолюбива, стрессоустойчива. Тренинг «Эффективные продажи». Водительское удостоверение категории «В» Контактная информация: