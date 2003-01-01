tolerantnost

РЕЗЮМЕ
ФИО: Чумакова Надежда Ардавасовна
Возраст: 31 Пол: Женский
Семейное положение: замужем
Образование: высшее
Опыт работы: Место жительства: Хабаровск, Индустриальный район
Проф. навыки: Опытный пользователь ПК, знание оргтехники, работа с клиентами, знание психологии.
Опыт работы:
07.07.2000 – 30.10.2001 – Центр адаптации граждан, попавших в экстримальную ситуацию
Специалист по социальной работе
2004 - Россгострах
Главный специалист центра урегулирования убытков
2005-2006 – ИП Верхушин
Торговый представитель
2006-2007 – ООО Продимпорт
Торговый представитель
2008 – по настоящее время – ООО Супермаркет ДВ
Торговый представитель
Образование, дополнительная информация:
1998-2000 Хабаровский промышленно-экономический техникум
социальная работа
2000 – Курсы «Основы работы ПК»
2000-2004 Государственная академия государственной службы
специалист по специальности социальная работа
Дополнительная информация: Коммуникабельна, исполнительна, трудолюбива, стрессоустойчива. Тренинг «Эффективные продажи». Водительское удостоверение категории «В» Контактная информация: