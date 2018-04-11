tolik199147

$25
Необходимо разработать 3D-модель здания, которая будет максимально точно воспроизводить фасады. Проект предназначен для учебных целей, поэтому важна детализация и соответствие оригиналу.
3D-графика8 заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо разработать 3D-модель здания, которая будет максимально точно воспроизводить фасады. Проект предназначен для учебных целей, поэтому важна детализация и соответствие оригиналу.
Надо просто по факту набрать формулы в стандартном редакторе с 13 по 59 страницу. Ничего не надо считать и не какие картинки не вставлять Набираете текст который набирается, и формулы. таблица картинки не надо. ...