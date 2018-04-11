tolik199147

Анатолий Дроздов tolik199147

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать 3д модель здания

    $25

    Необходимо разработать 3D-модель здания, которая будет максимально точно воспроизводить фасады. Проект предназначен для учебных целей, поэтому важна детализация и соответствие оригиналу.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с pdf в word

    $10

    Надо просто по факту набрать формулы в стандартном редакторе с 13 по 59 страницу. Ничего не надо считать и не какие картинки не вставлять Набираете текст который набирается, и формулы. таблица картинки не надо. ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

dyimka
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Перевести с pdf в word
Благодарю за проект. Хотелось бы отметить чётко поставленную задачу, своевременную проверку и оплату. Анатолий подробно объяснил нюансы в работе, что способствовало завершению проекта в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Выполнила сложную и нудную работу качественно и в срок. Соблюдая все указанные требования к работе. Остался очень доволен я.
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