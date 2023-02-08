tolpekinick

Веб-дизайнер

Всем привет! Меня зовут Никита, и я начинающий веб-дизайнер.

Занимаюсь созданием сайтов на платформе tilda с отрисованным дизайном в figma.

1.Анализ Целевой аудитории и нахождение ее проблематики.

2.Технический анализ ваших конкурентов и выявление ваших преимуществ.

3.Составление структуры и прототипа будущего сайта.

4.Отрисовка дизайна и последующая верстка.

5.Базовые SEO-настройки и предзапускные проверки.



Если вы переживаете за качество, спешу вас успокоить, на данном этапе со мной работает команда профессионалов, которая следит за всеми процессами работы.