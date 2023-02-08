tolpekinick

Никита Толпекин tolpekinicktolpekinick
25 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайнер
Всем привет! Меня зовут Никита, и я начинающий веб-дизайнер.
Занимаюсь созданием сайтов на платформе tilda с отрисованным дизайном в figma.
1.Анализ Целевой аудитории и нахождение ее проблематики.
2.Технический анализ ваших конкурентов и выявление ваших преимуществ.
3.Составление структуры и прототипа будущего сайта.
4.Отрисовка дизайна и последующая верстка.
5.Базовые SEO-настройки и предзапускные проверки.
Если вы переживаете за качество, спешу вас успокоить, на данном этапе со мной работает команда профессионалов, которая следит за всеми процессами работы.
Действие аккаунта приостановлено!