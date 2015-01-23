toly_nitrogen

Профессиональный Системный администратор

Апрель 2014 — по настоящее время10 месяцевDAMU ТОО СП «High Tech Logistic»АлматыСистемный администраторАдминистрирование 25 серверов 2003/2008r2/2012/ubuntu головной офис и удаленные площадки

Domino Lotus администрирование 5 серверов

маршрутизаторы CISCO начальный уровень настройки

в домене более 400 юзеров

Система виртуализации ESXI VMware (Внедрил) виртуализация серверов

Внедрил Microsoft Deployment Toolkit

Установил администрировал Прокси Traffic Inspector

Администрировал ESET Endpoint Antivirus

Администрировал Symantec Backup Exec

система учета заявок Service Desk

Август 2011 — по настоящее время 3 года 6 месяцевтоо "BILNEX"Алматы, www.bilnex.kzСистемный администраторОбслуживание ремонт компьютеров компании

Администрирование серверов компании (DC прокси, файловый)

Администрация почтового сервера (удаленно)

Администрирование миниАТС Panasonic KX-TDA100

Перевел сеть компании на доменную сеть.

Установил файловый сервер

Июнь 2009 — июль 20112 года 2 месяцаИП РуТа собственный бизнесЭлектроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника... Показать ещеСистемный инженерТехническая поддержка компьютеров, серверов и пользователей

Обслуживание офисной техники в организациях

Продажа офисной техники

Обслуживание компьютерной техники частных лиц

Проектирование и монтаж слаботочных сетей (компьютерные и телефонные сети)

Монтаж систем видеонаблюдения

Обслуживание мини АТС Panasonic, LG.

Установка и настройка 1с 7.7 8.0 налоговых программ (СОНО) банк клиент и других любых программ.

Август 2006 — апрель20092 года 9 месяцевТОО Dinal Heineken Пивоваренный заводПродукты питанияСпециалист по поддержке пользователяТехническая поддержка компьютеров и пользователей на основе домена Windows 2003, 2008 server ( более 200 компьютеров )

Администрирование ЛВС (выполнил проект подключения филиала к головному офису через беспроводную связь на расстояние 1 км )

Администрирование Мини АТС (panasonic kx-td1232 и panasonic kx-td200) установка настройка GSM шлюзов (выполнил проект по переходу с мини АТС kx-td1232 на kx-td200)

администрирование Почтового сервер Lotus notes ( заведение новых почтовых клиентов, подключение удаленного доступа на клиентских машинах.)

Бухгалтерия Scala ( принимал участие в проекте перехода с 1с бухгалтерии на программу Scala)

Работа с оптическим оборудованием (мультиплексоры, конверторы) протяжка и сварка оптического кабеля.

Ноябрь 2005 — июль20069 месяцевТОО IPC AgriАвтомобильный бизнес... Показать ещеСистемный администраторТехническая поддержка 25 компьютеров (windows xp)

Администрирование прокси сервера windows 2000 server (DC, Win proxy, file)

Поддержка пользователей

Командировки в филиал Астаны

Мини АТС (panasonic kx-ta308)

Выполнял проект переезда офиса с одного здания в другое ( перенос подключение ЛВС телефонов серверов)

Июнь 2005 — ноябрь20056 месяцевИСК ЭшелСистемный администраторТехническая поддержка 150 компьютеров

Администрирование 2 серверов. Windows 2000 server (прокси Kerio, файловый сервер, FreeBSD, print server.)

Настройка локальных сетей.utp Wlan

Администрирование Мини АТС Panasonic kx-td1232

Выполнил проект установки системы видео мониторинга в офисе

autocad, 1c,

Сентябрь 2003 — апрель20051 год 8 месяцевТОО АктАлмаСистемный администраторТехническая поддержка компьютеров

Закупка, сборка, настройка компьютеров

Поддержка пользователей

1с администрирование

Июнь 2002 — сентябрь20031 год 4 месяцаТОО Intelsoft Kazakhstan LTDИнформационные технологии, системная интеграция, интернет. Инженер по установке и Настройке Локальных сетей Проэктирование, протяжка, настройка локальных сетей( UTP,BNC, P296, wlan) настройка доступа в интернет.

Установка настройка ПО (семейства Windows, серверов, офисных программ, антивирусов.)

Участвовал в проектах по подключению к интернету конечных пользователей следующих объектов в г. Алматы

РГП "Казгидромет" пр. Абая 32, угол пр. Сейфуллина

"Стройсистема" пр. Абая 68/74, угол ул. Ауэзова

"Корпорация Хозу" ул. Богенбай батыра 129, угол ул. Желтоксан

"Корпорация Хозу" ул. Богенбай батыра 142, угол ул. Чайковского

"Премьер Алатау" гостиница пр. Достык 105, угол ул. Хаджи Мукана

"Брно" ресторан ул. Жибек жолы 64, угол ул. Валиханова

"Хабар" агентство пл. Республики 13

"Корпорация Хозу" пл. Республики 15

и многих других.Установка, настройка, администрирование мини АТС. pri

Windows 98, 2000,XP,7,8.

MS Office 97-2013.

Photoshop, corel, autocad.

Windows 2003 server, 2008 r2 server, 2012 server.

Active directory.

различные системы бэкапирования.

tcp/IP, DNS, DHSP,smtp, pop, Wlan, Vlan. OSI. MDT.

Lotus Domino, Microsoft Exchange.

1c, SCALA. администрирование,банк клиент, СОНО.

Свой автотранспорт права В, C. категории.

Работы с оптическим, UTP, BNC кабелями.

Навыки работы с системой видео наблюдения и доступа Castle.

аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.