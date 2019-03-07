tolya_tolidis

Гавриков Анатолий tolya_tolidis

 
31 годРоссия/Сочи
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Консультации и аутсорсинг охраны труда и экологии, переводы ru-eng\eng-ru
  • Охрана труда - кропотливая ежедневная работа, требующая организации, знаний, умений и экстремальной внимательности. Это непрерывный мониторинг ПОСТОЯННО меняющихся законов, правил, норм, СНИПов, ГОСТов и прочего. Разные надзорные органы очень любят "ловить" организации, пренебрегающие требованиями трудового законодательства и карать огромными штрафами!

    Если в Вашей организации до сих пор отсутствует охрана труда, нет надлежащей документации по ОТ, пожарной безопасности, экологии и ГО, Я готов Вам помочь!

    Я действующий специалист по ОТ и экологии в крупном федеральном предприятии с огромным штатом сотрудников и массой опасных производственных факторов. Моя деятельность - организация ОТ, ее документальное обеспечение, пожарная безопасность, экология/утилизация, организация ГО. 

    Чем же я могу Вам помочь? Аутсорсингом охраны труда!

    Я приеду к Вам для знакомства и оценки Вашей ситуации в настоящем моменте. 

    Затем, мои услуги:

    – Напрямую и дистанционно консультирую по необходимой документации по охране труда, экологии и ответственности за ее отсутствие.

    – Документация с нуля! Я подготовлю все требуемые организационно-распорядительных акты ОТ, адаптированные под Вашу деятельность и соответствующую всем нормам и требованиям согласно действующему законодательству. 

    – Разработаю систему управления охраной труда (СУОТ) под Ваше Предприятие.

    – Провожу первичное, повторное обучение, обучение на рабочем месте, инструктажи. Разработаю программы инструктажа, программы обучения, приказы.

    – Ведение журналов по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне.

    – Проверка отделов на предмет нарушений трудового законодательства, дам разъяснительные рекомендации по устранению нарушений.

    – Экспертное сопровождение в проведении специальной оценки условий труда (СОУТ).

    – Регистрирация в различных надзорных инстанциях, сдача отчётов. Окажу сопровождение в период проведения проверок надзорными органами (ГИТ, Роспотребнадзор, Росприроднадзор). Помогу избежать больших штрафов, глупых предписаний и выполнить существующие.

    – Подготовлю к проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами.

    – Учет и расследование несчастных случаев на производстве;

    – Подготовка документации для разработки паспортов на отходы I-IV классов опасности. Составлю и сдам ежегодный техотчет по обращению с отходами по лимитам Росприроднадзора. 

    – Помогу произвести закупку сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеззараживающих средств, аптечек, а так же журналов, памяток, плакатов.

    В результате, ВЫ получаете:

    – Юридическое сопровождение и обновление документации, в соответствии изменениям законодательства.

    – Оптимизацию производственных расходов на ОТ. 

    – Экономию времени владельца компании! Вам не нужно будет самостоятельно разбираться с требованиями законодательства и тратить собственное время - я все сделаю за Вас - Вам останется только поставить подписи и печати. Также я напишу Вам подробную методичку по дальнейшему ведению документации, где все будет описано простым и понятным языком.

    Большой практический опыт, постоянные проверки внутренних служб и опыт работы с государственными надзорными органами, понимание последствий возможных штрафных санкцияй и знание способов их избежать гарантируют компетентность документов. Также, я гарантирую ответственный подход, абсолютную конфиденциальность и индивидуальный пэ

    Добавлю фактов о себе: 

    Высшее образование. Действующее удостоверение по охране труда. На данный момент прохожу повышение квалификации по специальности «Техносферная безопасность». 

    Знание ТК РФ, Экологического законодательства, актуальных приказов и рекомендательных писем Минтруда и соц.защиты. Умение ведения документооборота и электронного документооборота, делопроизводства. Умею вести деловые переговоры и деловую переписку. 

    Не работаю более, чем с тремя клиентами одновременно. 

    Цены адекватно-договорные.

    ТОЛИДИС-ТРУД – НЕПРОБИВАЕМАЯ КОЛЬЧУГА ВАШЕЙ ОТЧЕТНОСТИ!

Юридическое сопровождение