tolya_tolidis

Если в Вашей организации до сих пор отсутствует охрана труда, нет надлежащей документации по ОТ, пожарной безопасности, экологии и ГО, Я готов Вам помочь!

Я действующий специалист по ОТ и экологии в крупном федеральном предприятии с огромным штатом сотрудников и массой опасных производственных факторов. Моя деятельность - организация ОТ, ее документальное обеспечение, пожарная безопасность, экология/утилизация, организация ГО.

Чем же я могу Вам помочь? Аутсорсингом охраны труда!

Я приеду к Вам для знакомства и оценки Вашей ситуации в настоящем моменте.

Затем, мои услуги:

– Напрямую и дистанционно консультирую по необходимой документации по охране труда, экологии и ответственности за ее отсутствие.

– Документация с нуля! Я подготовлю все требуемые организационно-распорядительных акты ОТ, адаптированные под Вашу деятельность и соответствующую всем нормам и требованиям согласно действующему законодательству.

– Разработаю систему управления охраной труда (СУОТ) под Ваше Предприятие.

– Провожу первичное, повторное обучение, обучение на рабочем месте, инструктажи. Разработаю программы инструктажа, программы обучения, приказы.

– Ведение журналов по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне.

– Проверка отделов на предмет нарушений трудового законодательства, дам разъяснительные рекомендации по устранению нарушений.

– Экспертное сопровождение в проведении специальной оценки условий труда (СОУТ).

– Регистрирация в различных надзорных инстанциях, сдача отчётов. Окажу сопровождение в период проведения проверок надзорными органами (ГИТ, Роспотребнадзор, Росприроднадзор). Помогу избежать больших штрафов, глупых предписаний и выполнить существующие.

– Подготовлю к проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами.

– Учет и расследование несчастных случаев на производстве;

– Подготовка документации для разработки паспортов на отходы I-IV классов опасности. Составлю и сдам ежегодный техотчет по обращению с отходами по лимитам Росприроднадзора.

– Помогу произвести закупку сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеззараживающих средств, аптечек, а так же журналов, памяток, плакатов.

В результате, ВЫ получаете:

– Юридическое сопровождение и обновление документации, в соответствии изменениям законодательства.

– Оптимизацию производственных расходов на ОТ.

– Экономию времени владельца компании! Вам не нужно будет самостоятельно разбираться с требованиями законодательства и тратить собственное время - я все сделаю за Вас - Вам останется только поставить подписи и печати. Также я напишу Вам подробную методичку по дальнейшему ведению документации, где все будет описано простым и понятным языком.

Большой практический опыт, постоянные проверки внутренних служб и опыт работы с государственными надзорными органами, понимание последствий возможных штрафных санкцияй и знание способов их избежать гарантируют компетентность документов. Также, я гарантирую ответственный подход, абсолютную конфиденциальность и индивидуальный пэ

Добавлю фактов о себе:

Высшее образование. Действующее удостоверение по охране труда. На данный момент прохожу повышение квалификации по специальности «Техносферная безопасность».

Знание ТК РФ, Экологического законодательства, актуальных приказов и рекомендательных писем Минтруда и соц.защиты. Умение ведения документооборота и электронного документооборота, делопроизводства. Умею вести деловые переговоры и деловую переписку.

Не работаю более, чем с тремя клиентами одновременно.

Цены адекватно-договорные.

ТОЛИДИС-ТРУД – НЕПРОБИВАЕМАЯ КОЛЬЧУГА ВАШЕЙ ОТЧЕТНОСТИ!