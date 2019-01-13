Я курирую 4 опытных фрилансеров. Работаем в собственном офисе.
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Любые сделки только через гаранты. Мы выполняем заказы, а не занимаемся мошенничеством и скамерством.
Я курирую 4 опытных фрилансеров. Работаем в собственном офисе. Кротчайшие сроки для нас - норма.
По поводу сделок [email protected] / WhatsApp +79995623510
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