Я курирую 4 опытных фрилансеров. Работаем в собственном офисе.

***/ SMM / CSS / HTML / Java / Web-design / Designer / Translator / Financial analysis / Online recruitment / ***

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Любые сделки только через гаранты . Мы выполняем заказы, а не занимаемся мошенничеством и скамерством.

Я курирую 4 опытных фрилансеров. Работаем в собственном офисе. Кротчайшие сроки для нас - норма.