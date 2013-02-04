Сайт vagu.com.ua основный запросы-это список продукции в левом меню плюс к ним слова (купить, цена, грода, и т.д.) Предложите свой вариант продвижения и бюжет данного вопроса.
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Статья должна быть оптимизирована под поисковик. количество символов 3500 -4200 знаков. 1.Автомобильные весы 2.Весы автомобильные электронные 3.Весы механические автомобильные 4.Бесфундаментные автомобильные весы 5. Весы автомобильные стационарные ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
Ускорить загрузку сайта. Добавить вкладки «табы» (Технические данные, Функции, Комплектация ,Скачать). Сделать галерею изображений, чтоб можно было подписывать каждое фото отдельно и чтоб эти фото индексировались поисковиком. Нужно сделать оптимизацию сайта под ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно будет в - Adobe Illustrator или CorelDRAW нарисовать клавиатуру на подобии этого... пример фото прилагаетсяБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Ускорить загрузку сайта. (опишите что будет делаться и какая цена вопроса? ) какой выбрать хостинг среди украинских ?? 2. Добавить вкладки "табы" (ВсёТехнические данныеФункцииКомплектацияСкачать). Как на этом сайте http://sweda.com.ua/products/item/2-vesy-bunkernye-vba-3-150-1-01 3. Сделать ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт vagu.com.ua Планирую переписать тексты, создал тему http://www.weblancer.net/projects/584900.html Потом нужно будет продвинуть сайт в топ по запросам которые в левом меню. Жду ваших преложение и стоимостьПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день нужно написание текстов на тематику : весы автомобильные, весы бункерные, весы вагонные и т.д. На существующем сайт нужно тексты подкорректировать, до 5 тыс символов. Нужно будет написать аналогичные тексты для нового ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Приобрели программу версия 8.2 1С CRM стандарт Украина. Есть вариант установки CRM под ключ.... Необходимо установить телефонную ip панель с возможность : Прием звонков в 1С. ...1С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать несколько отраслевых производств и объединить в одно - поле, элеватор, переработка, склад - порт, склад, переработка - карьер, переработка, склад - склад готовой продукции и отправка. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно оптимизировать код с цель ускорения загрузки сайта. Код сайта должен оставаться валидным и без ошибок. Будет проверятся работа такими сервисами: http://media4x.com/site-optimizer/ru/ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад