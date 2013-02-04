tom_gruz

Игорь tom_gruz

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Администратор сайта

  • Продвижение сайта в топ.

    Сайт vagu.com.ua основный запросы-это список продукции в левом меню плюс к ним слова (купить, цена, грода, и т.д.) Предложите свой вариант продвижения и бюжет данного вопроса.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно написать технические статьи для сайта "Весы автомобильные"

    Статья должна быть оптимизирована под поисковик. количество символов 3500 -4200 знаков. 1.Автомобильные весы 2.Весы автомобильные электронные 3.Весы механические автомобильные 4.Бесфундаментные автомобильные весы 5. Весы автомобильные стационарные ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Ускорить загрузку сайта. Добавить вкладки «табы» (Технические данные, Функции, Комплектация ,Скачать). Сделать галерею изображений, чтоб можно было подписывать каждое фото отдельно и чтоб эти фото индексировались поисковиком. Нужно сделать оптимизацию сайта под ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация, доработка сайта на Jommla

    1. Ускорить загрузку сайта. (опишите что будет делаться и какая цена вопроса? ) какой выбрать хостинг среди украинских ?? 2. Добавить вкладки "табы" (ВсёТехнические данныеФункцииКомплектацияСкачать). Как на этом сайте http://sweda.com.ua/products/item/2-vesy-bunkernye-vba-3-150-1-01 3. Сделать ...

    VBA
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно продвинуть сайт в топ.

    Сайт vagu.com.ua Планирую переписать тексты, создал тему http://www.weblancer.net/projects/584900.html Потом нужно будет продвинуть сайт в топ по запросам которые в левом меню. Жду ваших преложение и стоимость

    HTML
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация текстов, замена, написание новых

    Добрый день нужно написание текстов на тематику : весы автомобильные, весы бункерные, весы вагонные и т.д. На существующем сайт нужно тексты подкорректировать, до 5 тыс символов. Нужно будет написать аналогичные тексты для нового ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рисунок производства

    Необходимо нарисовать несколько отраслевых производств и объединить в одно - поле, элеватор, переработка, склад - порт, склад, переработка - карьер, переработка, склад - склад готовой продукции и отправка. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Нужно оптимизировать код с цель ускорения загрузки сайта. Код сайта должен оставаться валидным и без ошибок. Будет проверятся работа такими сервисами: http://media4x.com/site-optimizer/ru/ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Клавиатуру в вектором формате
CorelDRAW
Одни положительные эмоции от сотрудничества, отличный заказчик.
Сделал быстро и качественно. Сейчас нужно еще сделать.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Оптимизация сайта
Отличный заказчик=)Знает что хочет, приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству!
C задачей справился быстро и качественно, скорость сайта улучшилась. Дополнительно выполнил еще пару задач, сказал в качестве бонуса (приятно). Консультировал в телефонном режиме. Планирую дальнейшее сотрудничество по оптимизации сайта для поисковика.
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