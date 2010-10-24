Опыта нет, раньше работала финансовым директором, аудитором, два высших технических образования и экономическое. Сейчас живу в Америке, не работаю. Не привыкла сидеть без дела, стала искать работу в инете. Прикинула свои возможности - хорошо знаю русский язык, так называемая природная грамотность; американский английский - в плане работы - в перспективе, уверенный пользователь ПК (второе высшее - программист), высокая скорость набора, привыкла ответственно относиться к качеству работы и срокам выполнения, огромное желание работать и много свободного времени.