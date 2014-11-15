Обработка фотографии - это сугубо творческий процесс, требующий индивидуального подхода к каждому клиенту, поэтому сроки выполнения варьируются от нескольких минут до нескольких часов.

Если вы искали ретушера,то вы попали именно туда,куда вам было нужно!

Вот перечень услуг которые я могу вам предложить:

-Гламурная ретушь портрета и кожи

-Свадебная ретушь

-Обтравка фотографий

-Цветокоррекция фотографии

-Пакетная обработка фотографий

-и многое другое

Я готов предложить сотрудничество фотографам любого уровня.

По поводу стоимости скажу пару слов.Я не могу сказать сколько составляет средняя стоимость моих услуг.Так как назвать точную цену ретуши можно лишь после того как я ознакомлюсь с материалом который нужно будет обработать.Все зависит от объемов заказа,качества исходного материала,сроков выполнения заказа и много еще от чего.Так что цену обсуждаю с каждым заказчиком индивидуально!

Итак,если вам потребовался профессиональный ретушер нажмите в меню на строку контакты либо ретушер и вы сможете проконсультироваться и задать интересующие вас вопросы непосредственно у ретушера который будет заниматься вашим заказом!