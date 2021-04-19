Моушн-дизайн. Только качественно и в срок. Претворю в реальность ваши 2D-идеи :).

Привет! 👋

Я:

Уверенно владею Adobe after effects, photoshop, illustrator, premiere .

владею . Создаю уникальные инстаграм-сторисы, различные плашки для ваших бизнес аккаунтов

инстаграм-сторисы, различные плашки для ваших бизнес аккаунтов Также создаю уникальную 2D-флэт анимацию по вашим задумкам , включая риггинг персонажей

, включая риггинг персонажей Могу полностью отрисовать вашу задумку в векторе

По желанию, передам все исходники проекта.

Почему именно я должен быть вашем исполнителем:

Готовая анимация. Вы получите на 100% готовую анимацию, которую уже сегодня сможете использовать для продвижения вашего бизнеса.

Вы получите на 100% готовую анимацию, которую уже сегодня сможете использовать для продвижения вашего бизнеса. Ответственно подойду к созданию анимации для вас. Всё будет выполнено на высоком уровне, все ваши пожелания учитываются и воплощаются в жизнь.

Всё будет выполнено на высоком уровне, все ваши пожелания учитываются и воплощаются в жизнь. Постоянно на связи. Вы всегда сможете связаться со мной здесь на платформе, в телеграмме или другим удобным для вас способом!

Вы всегда сможете связаться со мной здесь на платформе, в телеграмме или другим удобным способом! Демократичная ценовая политика. Так как на фрилансе я недавно, цены ниже, чем у моих конкурентов.

Так как на фрилансе я недавно, цены ниже, чем у моих конкурентов. Адекватно отношусь к возможным правкам. Все правки оговариваются и решаются в процессе работы со мной. Но, уверяю вас, работая со мной, количество правок сведено к минимуму, так как свою работу я выполняю на отлично

Дочитав до конца, вы, должно быть, поняли, что нашлидля реализации ваших идей в мире анимации. Тогда:

Свяжитесь со мной удобным для вас способом: