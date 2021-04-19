Моушн-дизайн. Только качественно и в срок. Претворю в реальность ваши 2D-идеи :).
Привет! 👋
Меня зовут Артём, мне 22. Предлагаю создание различного рода 2D-анимации: инстаграм постов и сторисов, риггинг персонажей, обычное 2D, уникальную анимацию различные плашек и много другое.
Я:
- Уверенно владею Adobe after effects, photoshop, illustrator, premiere.
- Создаю уникальные инстаграм-сторисы, различные плашки для ваших бизнес аккаунтов
- Также создаю уникальную 2D-флэт анимацию по вашим задумкам, включая риггинг персонажей
- Могу полностью отрисовать вашу задумку в векторе
- По желанию, передам все исходники проекта.
Почему именно я должен быть вашем исполнителем:
- Готовая анимация. Вы получите на 100% готовую анимацию, которую уже сегодня сможете использовать для продвижения вашего бизнеса.
- Ответственно подойду к созданию анимации для вас. Всё будет выполнено на высоком уровне, все ваши пожелания учитываются и воплощаются в жизнь.
- Постоянно на связи. Вы всегда сможете связаться со мной здесь на платформе, в телеграмме или другим удобным для вас способом!
- Демократичная ценовая политика. Так как на фрилансе я недавно, цены ниже, чем у моих конкурентов.
- Адекватно отношусь к возможным правкам. Все правки оговариваются и решаются в процессе работы со мной. Но, уверяю вас, работая со мной, количество правок сведено к минимуму, так как свою работу я выполняю на отлично
Свяжитесь со мной удобным для вас способом:
- В личные сообщения на платформе
- Telegram: @tomasxs
- Почта: [email protected]
- +79692865136 (whatsapp)
Действие аккаунта приостановлено!