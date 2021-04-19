tomas4yu

Артем tomas4yu

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Моушн-дизайн. Только качественно и в срок. Претворю в реальность ваши 2D-идеи :).

Привет! 👋

Меня зовут Артём, мне 22. Предлагаю создание различного рода 2D-анимации: инстаграм постов и сторисов, риггинг персонажей, обычное 2D, уникальную анимацию различные плашек и много другое.

Я:

  • Уверенно владею Adobe after effects, photoshop, illustrator, premiere.
  • Создаю уникальные инстаграм-сторисы, различные плашки для ваших бизнес аккаунтов
  • Также создаю уникальную 2D-флэт анимацию по вашим задумкам, включая риггинг персонажей
  • Могу полностью отрисовать вашу задумку в векторе
  • По желанию, передам все исходники проекта.

Почему именно я должен быть вашем исполнителем:

  • Готовая анимация. Вы получите на 100% готовую анимацию, которую уже сегодня сможете использовать для продвижения вашего бизнеса.
  • Ответственно подойду к созданию анимации для вас. Всё будет выполнено на высоком уровне, все ваши пожелания учитываются и воплощаются в жизнь.
  • Постоянно на связи. Вы всегда сможете связаться со мной здесь на платформе, в телеграмме или другим удобным для вас способом!
  • Демократичная ценовая политика. Так как на фрилансе я недавно, цены ниже, чем у моих конкурентов.
  • Адекватно отношусь к возможным правкам. Все правки оговариваются и решаются в процессе работы со мной. Но, уверяю вас, работая со мной, количество правок сведено к минимуму, так как свою работу я выполняю на отлично
Дочитав до конца, вы, должно быть, поняли, что нашли того самого для реализации ваших идей в мире анимации. Тогда:

Свяжитесь со мной удобным для вас способом:

  • В личные сообщения на платформе

  • Telegram: @tomasxs
  • Почта: [email protected]
  • +79692865136 (whatsapp)