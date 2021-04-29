Дизайнер Маминой Подруги

Хорошо, давайте знакомиться!

Меня зовут Томас, и мне 19 лет.

Junior Веб-дизайнер / Верстальщик (Дизайнер Маминой подруги)

Занимаюсь как дизайном, так и версткой. В этой уже 2-й год.

Работал когда-то над собственными проектами и создавал сайты на платформах Tilda/WordPress.

Сейчас же остановился на веб-дизайне.

Что я умею ?

Создавать удобные и лаконичные дизайны для сайтов и мобильных приложений. (Android/IOS)

Хорошо понимаю принципы UX

Разбираюсь в адаптивной и отзывчивой вёрстке

Bootstrap, Sass, БЭМ, grid.

Среди инструментов для веб-дизайна использую:

Photoshop

Illustrator

Figma

C4D

LightRoom

и другие.

Буду рад сотрудничеству!)