Дизайнер Маминой Подруги
Хорошо, давайте знакомиться!
Меня зовут Томас, и мне 19 лет.
Junior Веб-дизайнер / Верстальщик (Дизайнер Маминой подруги)
Занимаюсь как дизайном, так и версткой. В этой уже 2-й год.
Работал когда-то над собственными проектами и создавал сайты на платформах Tilda/WordPress.
Сейчас же остановился на веб-дизайне.
Что я умею ?
Создавать удобные и лаконичные дизайны для сайтов и мобильных приложений. (Android/IOS)
Хорошо понимаю принципы UX
Разбираюсь в адаптивной и отзывчивой вёрстке
Bootstrap, Sass, БЭМ, grid.
Среди инструментов для веб-дизайна использую:
Photoshop
Illustrator
Figma
C4D
LightRoom
и другие.
Буду рад сотрудничеству!)