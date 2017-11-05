Александр Канарский tomatosisterstomatosisters
53 годаУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Портфолио
- Брошюра для логистической компании Chandler.144 просмотра
- Дизайн лендингов и веб-сайтов.128 просмотров
- Отрисовка сторибордов.107 просмотров
- Обложки для книжной продукции.103 просмотра
- Обложка для пластинки группы The Вйо.196 просмотров
- Календарь для компании Tetra Pak131 просмотр
- Промокампания для Hexagone131 просмотр
- Промо-кампания Garnier103 просмотра
- Серия брошюр для компании KAZ134 просмотра
- Новогодняя открытка для SunInterbrew134 просмотра
- Материалы для French Institut и Alliance Francais114 просмотров
- Промо-кит для лонча продукта Старицкий&Левицкий206 просмотров