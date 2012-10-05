флеш/флекс программирование, флеш-сайты, флеш-анимация, флеш-презентации
Флеш/флекс разработчик с 5-летним стажем.
Громадное кол-во выполненных проектов:
флеш сайты- более 30
флеш -презентации - более 20
игры, кострукторы, расчетчики, анимации, баннеры и все что может быть реализовано на флеш
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Портфолио
- Презентация для Ever Neuro Pharma222 просмотра
- Флеш презентация компании Фабс логистик178 просмотров
- Флеш сайт дизайнерской компании. XML, CMS142 просмотра
- Флеш сайт мебельной компании Styling153 просмотра
- Флеш сайт Московского Архитектурного Бюро161 просмотр
- Флеш сайт, обувь. XML, CMS164 просмотра
- Флеш сайт, косметика. XML, CMS170 просмотров
- Флеш сайт, газоны. SWFAddress, XML, CMS151 просмотр
- Флеш + HTML сайт итальянской компании. XML, CMS119 просмотров
- Промо флеш сайт, питьевая вода. XML, CMS217 просмотров
- Флеш сайт, новогодние елки и игрушки. SWFAddress,585 просмотров
- Промо флеш сайт агентства торжеств " Эксклюзив ".150 просмотров