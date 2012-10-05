флеш/флекс программирование, флеш-сайты, флеш-анимация, флеш-презентации

Флеш/флекс разработчик с 5-летним стажем.

Громадное кол-во выполненных проектов:

флеш сайты- более 30

флеш -презентации - более 20

игры, кострукторы, расчетчики, анимации, баннеры и все что может быть реализовано на флеш