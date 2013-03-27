tommy5

Артем tommy5

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модель

    Добрий день.  Потрібно зробити фото «після реставрації» фото які я прикладаю до листа.  «Реставрація» - це образ приміщень після повного ремонту, як Ви це собі уявляєте.  якщо по ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Схема товара

    Добрый день друзья. Нужно создать для инструкции векторный ескиз инструкции по сборке - 3 простых детали: органайзер, пластик и пенопласт. Образец на фото.

    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фото продукта для сайта eCommerce

    Добрый день друзья. Наша компания занимается продажей товаров через Амазон и Ебей. У нас новый продукт и нужны классные фото.  Продукт из серии для детей. Нужны следующие фото: ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Произвольная форма заказов и корзина

    Добрый день. Делаю интернет-сервис, для доставки товаров из разных стран. По этому, нужно, для джумловского сайта, сделать, или переделать из чего-то, или скопировать у кого то такую форму заказа, с такими ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$20
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрация к инструкции
Дуже задоволена співпрацею! Постановка завдання на рівні, замовник завжди на зв'язку і готовий відповідати на додаткові питання. Оплата миттєва! Щиро рекомендую!
Комунікація відмінна. Все в терміни і гарна якість роботи!
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