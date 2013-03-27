Добрий день. Потрібно зробити фото «після реставрації» фото які я прикладаю до листа. «Реставрація» - це образ приміщень після повного ремонту, як Ви це собі уявляєте. якщо по ...
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- Обработка фотографий5 заявокЗакрыт5 лет назад
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Добрый день. Нужно сделать рисованую илюстрацию к инструкцию по сборке вот такого органайзера. Он состоит из 3х частей: органайзер, пластик и пена.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день друзья. Нужно создать для инструкции векторный ескиз инструкции по сборке - 3 простых детали: органайзер, пластик и пенопласт. Образец на фото.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день друзья. Наша компания занимается продажей товаров через Амазон и Ебей. У нас новый продукт и нужны классные фото. Продукт из серии для детей. Нужны следующие фото: ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Делаю интернет-сервис, для доставки товаров из разных стран. По этому, нужно, для джумловского сайта, сделать, или переделать из чего-то, или скопировать у кого то такую форму заказа, с такими ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
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