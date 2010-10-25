Специализация: Менеджер по персоналу

Подбор персонала (административный персонал / бухгалтерия и аудит, ассистенты и помощники бухгалтеров и аудиторов / реклама и дизайн / специалисты по ВЭД / переводчики (техническая документация, художественный перевод, корреспонденция/деловая переписка); фотографы для Ваших проектов (постановочное и художественное фото, репортажи) и др. по договоренности с Работодатедем.

Интервью по телефону / Видеоинтервью / Проведение оценочного интервью.

Выхожу на временные проекты на массовый подбор / увольнение / расширение Компании. Работаю по требованиям Работодателя.

Также рассматриваю проекты в административной сфере (временная замена сотрудников административного персонала).

Составление резюме и сопроводительных писем для молодых специалистов / консультирование по поиску работы.

Проекты / работа:

# Менеджмент / Менеджер по персоналу.

1. ООО "Персонал Фактор": Подбор персонала среднего и высшего звена / личное представление кандидатов Работодателю / организация работы с базой данных (более 5000 резюме) / курирование стажерской работы. 1,5 года (постоянное место работы).

2. ООО "Центр Занятости 812": Подбор персонала среднего звена / Массовый подбор / Интервью по телефону / Продвижение услуг Центра в сети Интернет (удаленно). 9 мес.

Менеджер проектов:

1. ООО "Кайзер" [ProMuz]: Подбор сисадмина. Интервью по телефону. 1350 руб, 5 дней.

2. ООО "АНКОР" / ОАО "ТГК-1": Внесение данных в программу 1С (примерно 800 служающих) / Подчет трудового стажа сотрудников. 11000 руб, 6 дней.

3. ООО "АНКОР" / ОАО "ТГК-1": Проведение оценочного интервью (более 100 кандидатов) / Составление отчетности.8000 руб, 10 дней.

4. OOO "ДальЭкспресс-Н": Транспортно-логистическая Компания в г. Новосибирск. Выполнение обязанностей помощника руководителя (привела в порядок всю внутреннюю корреспонденцию и документацию; разработала документацию для внешнего и внутреннего пользования; выполняла поручения Руководителя по взаимодействию с Клиентами; координировала работу менеджеров по продажам; взаимодействовала с юристом Компании по изменению условий договоров); участие во встречах с Клиентами / Ассистирование главного бухгалтера Компании (разбор,подготовка и сдача в архив бухгалтерской отчестности за 3 года / успешная работа с дебитовой задолженностью. 4 месяца.

5. Европейский банк развития и реконструкции. Замена ресепшиониста. Приём телефонных звонков и посетителей в приемной офиса. Подготовка конференц-зала для заседания Совета директоров. 1920 руб, 2 дня.

# Тексты / Резюме:

1. Индивидуальный поиск работы: По требованиям Заказчика (вакансия, сроки, оплата). Возможна фиксированная оплата или 20% с первой заработной платы.

2. Консультирование: Консультирование по поиску работы / Подготовка к конкретному собеседованию. 150 руб, 1 час.

3. Составление резюме: Составление резюме с учетом всех требований под конкретную вакансию. Оплата оговаривается индивидуально с Заказчиком. 300 руб.