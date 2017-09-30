tonioko

Антон Дудынов tonioko

 
30 летРоссия/Чита
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
pmTS
34 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать изображение (заменить 2 надписи)
Антон выполнил задание в течении нескольких минут. Внес все необходимые изменения! Постоянно был на связи! А также указал доступную цену. Рекомендую для срочных заданий!
отличный заказчик! четко поставила задачу, оплатила в срок сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
Ответный отзыв
stepinfuture
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
3D текст в Photoshop CS6 по видео примеру
Качественный и старательный исполнитель. Рекомендую
отличный заказчик! всем рекомендую! четкое поставление задачи и оплата в срок
Ответный отзыв