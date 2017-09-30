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- 3D текст153 просмотра
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Антон выполнил задание в течении нескольких минут. Внес все необходимые изменения! Постоянно был на связи! А также указал доступную цену. Рекомендую для срочных заданий!
Ответный отзыв
отличный заказчик! четко поставила задачу, оплатила в срок сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
$2
10 баллов
6 лет назад
Качественный и старательный исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв
отличный заказчик! всем рекомендую! четкое поставление задачи и оплата в срок