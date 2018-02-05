tonkolytko

Тонколитко Андрей. Фрилансер, ИТ-специалист

Администрирование серверов под управлением ОС Centos (RedHat) / Debian, рабочих станций Linux/Windows.

Настройка и конфигурация сетевого оборудования (iptables), управлением доменом (bind9), мониторинг работоспособности системы, репликация данных.

Ведение и разработка проектной и эксплуатационной документации компьютерных систем.

Имею понимания работы и построения (А)ЦСК, знаю и хорошо владею нормативной базой, знаю основы электронного документооборота.