tony-redgrave

УСЛУГИ:
- - наполнение сайта контентом (любая cms).
- обработка фотографий.
- Правки по вёрстке.
В настоящий момент в основном работаю с 1С-Битрикс (контент, решение технических проблем работой компонентов, расширение функционала и тд).
Изредка работаю с Joomla, k2 cms. Запускал с нуля интернет-магазин по продаже автомобильных видеорегистраторов - http://dvrka.ru/ (на PrestaShop).
Имею опыт работы с самописными CMS.
Список проектов (неполный) с которыми я работал (работаю):
- - Официальный сайт Marvel - http://www.marvel.com.ru/
- Официальный сайт Volkswagen Russia - http://www.volkswagen.ru/
- Официальный сайт Volkswagen Коммерческие автомобили - http://www.volkswagen-commercial.ru/
- Официальный сайт Skoda Russia - http://www.skoda-avto.ru/
- Ford Sollers - http://www.fordsollers.com/
- Постоянная работа с сайтами официальных дилеров Volkswagen (около 40).
- Постоянная работа с сайтами официальных дилеров Ford (около 38).