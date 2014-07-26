tony-redgrave

Веб-мастеринг, Контент. Опыт работы с сайтами всемирно известных компаний.

УСЛУГИ:

- наполнение сайта контентом (любая cms). - обработка фотографий. - Правки по вёрстке.

Предлагаю свой богатый опыт, в который входит работа с сайтами всемирно известных компаний, таких как Лукойл, Роснефть, Volkswagen, Skoda, интернет магазины, сайты крупных автомобильных дилеров.

В настоящий момент в основном работаю с 1С-Битрикс (контент, решение технических проблем работой компонентов, расширение функционала и тд).

Изредка работаю с Joomla, k2 cms. Запускал с нуля интернет-магазин по продаже автомобильных видеорегистраторов - http://dvrka.ru/ (на PrestaShop).

Имею опыт работы с самописными CMS.

Список проектов (неполный) с которыми я работал (работаю):