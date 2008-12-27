tonya175

Антонина Зиновьева tonya175

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Корректор

Высшее образование: РГПУ им.Герцена с 1993-1998гг.

Факультет: институт детства.

Специальность: учитель начальных классов и английского языка.

Диплом бакалавра.

Опыт работы:

1995-2007гг.-учитель английского языка в школе.

Профессиональные навыки:

безупречная грамотность,

владение офисными программами (хорошо),

владение английским языком (хорошо),

коммуникабельность,

исполнительность,

желание работать.