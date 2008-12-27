Антонина Зиновьева tonya175tonya175
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Корректор
Высшее образование: РГПУ им.Герцена с 1993-1998гг.
Факультет: институт детства.
Специальность: учитель начальных классов и английского языка.
Диплом бакалавра.
Опыт работы:
1995-2007гг.-учитель английского языка в школе.
Профессиональные навыки:
безупречная грамотность,
владение офисными программами (хорошо),
владение английским языком (хорошо),
коммуникабельность,
исполнительность,
желание работать.
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