Англ. – мой родной язык. Перевод с рус. на англ. от носителя англ. языка!

Английский – мой родной язык. Перевожу ТОЛЬКО с русского на английский, натурально, грамотно и с высоким качеством. То есть вы получите ручной качественный перевод от натурального носителя английского языка и в срок, а не автоматический машинный перевод.

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С уважением, Энтони