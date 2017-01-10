Обо мне:

Добрый день, друзья!

Уже почти год прошел с того момента, как я впервые вошел в мир контекстной рекламы и помог сделать(на тот момент я был совсем зеленым) рекламную кампанию для ниши - Строительство 1-этажных домов. Какое-то время выступал помощником директолога, набирался опыта. Сейчас веду деятельно по настройке контекста самостоятельно.

В портфолио есть несколько работ, которые могли бы Вас заинтересовать. С ними можно ознакомиться в соответствующем разделе.

Себя позиционирую как старательного "папу Карло" в мире Яндекс.Директа. Все мы люди и совершаем ошибки, но в погоне за репутацией, я не бегу от проблем, а всецело посвящаю себя поиску решения и делаю так, чтобы "заблестело".

Я на связи 24/7, поэтому если есть вопрос-ответ на него Вы получите практически сразу.

Надеюсь на сотрудничество и теплые, долгосрочные деловые отношения.

Контакты:

Профиль на Freelance - https://freelance.ru/tonyloks

Профиль Vk - https://vk.com/lateseen

Skype - chillywilly1441