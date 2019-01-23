Веб-дизайн, полиграфия, 3-d моделирование и визуализация. Фото-видео съёмка и монтаж.

Если Вам нужна просто отрисовка эскиза – это не ко мне. Я общаюсь с заказчиком, разрабатываю концепцию дизайна исходя из целей и вкусов заказчика, прорабатываю эргономику и

юзабилити. И всё это в соответствии с фирменным стилем, который, к

слову, я также могу создать. Начиная отрисовку того или иного макета, я

заранее думаю как он будет реализован. Если это сайт – то его делаю в

соответствии с возможностями вёрстки, если наружная реклама – то сразу

продумываю материалы и конструкцию.

Любознателен, быстро обучаем, целеустремлён. К работе отношусь ответственно.

PS на бирже weblancer размещено лишь старое портфолио. Однако, при необходимости, примеры своих работ могу скинуть во время переписки.