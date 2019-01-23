Веб-дизайн, полиграфия, 3-d моделирование и визуализация. Фото-видео съёмка и монтаж.
Если Вам нужна просто отрисовка эскиза – это не ко мне. Я общаюсь с заказчиком, разрабатываю концепцию дизайна исходя из целей и вкусов заказчика, прорабатываю эргономику и
юзабилити. И всё это в соответствии с фирменным стилем, который, к
слову, я также могу создать. Начиная отрисовку того или иного макета, я
заранее думаю как он будет реализован. Если это сайт – то его делаю в
соответствии с возможностями вёрстки, если наружная реклама – то сразу
продумываю материалы и конструкцию.
Любознателен, быстро обучаем, целеустремлён. К работе отношусь ответственно.
PS на бирже weblancer размещено лишь старое портфолио. Однако, при необходимости, примеры своих работ могу скинуть во время переписки.
Портфолио
- Автоколер-2159 просмотров
- Автоколер135 просмотров
- Без названия131 просмотр
- Без названия134 просмотра
- Без названия119 просмотров
- Без названия110 просмотров
- Без названия141 просмотр
- Без названия163 просмотра
- Без названия148 просмотров
- Аян-2140 просмотров
- Аян-1179 просмотров
- М-реал (анимация логотипа)130 просмотров