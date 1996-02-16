Транскрибер (расшифровщик аудио-, видеоматериалов), неполная занятость, удаленная работа.
Видеомонтажёр
Дата рождения 16.02.1996
Опыт работы: работаю в учреждении, работа связана с набором текста и составления документов. Опыт работы на ПК — с 2007 года
Расшифровка аудио-; видеоматериалов любого направления
Видеомонтаж
Образование
Высшее: Томский Государственный Университет
Дополнительная информация:
Русский язык- эксперт
Украинский язык — эксперт
Английский - базовый
Грамотность, своевременное выполнение работы.
WhаtsАpp: +79293717097
Я против войны в Украине!
Транскрибация
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$3/час
от $15от 2 дней
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