top15pos

Андрей top15pos

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Транскрибер (расшифровщик аудио-, видеоматериалов), неполная занятость, удаленная работа.
Видеомонтажёр
Дата рождения 16.02.1996

Опыт работы: работаю в учреждении, работа связана с набором текста и составления документов. Опыт работы на ПК — с 2007 года
Расшифровка аудио-; видеоматериалов любого направления
Видеомонтаж
Образование
Высшее: Томский Государственный Университет
Дополнительная информация:
Русский язык- эксперт
Украинский язык — эксперт
Английский - базовый

Грамотность, своевременное выполнение работы.

WhаtsАpp: +79293717097

Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга