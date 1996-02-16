Транскрибер (расшифровщик аудио-, видеоматериалов), неполная занятость, удаленная работа.

Видеомонтажёр

Дата рождения 16.02.1996



Опыт работы: работаю в учреждении, работа связана с набором текста и составления документов. Опыт работы на ПК — с 2007 года

Расшифровка аудио-; видеоматериалов любого направления

Видеомонтаж

Образование

Высшее: Томский Государственный Университет

Дополнительная информация:

Русский язык- эксперт

Украинский язык — эксперт

Английский - базовый



Грамотность, своевременное выполнение работы.

WhаtsАpp: +79293717097