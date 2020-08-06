top_smm_alina

Продвижение в Социальных сетях, Таргетированная реклама (снижение цены за клик)

﻿﻿﻿Приветствую, уважаемые заказчики!

НЕ работаю с накрутками и черными способами продвижения , которые убивают аккаунт. ТОЛЬКО белые и легальные методы. Как бесплатные, так и платные.

Работаю с соц сетями: Instagram(предпочтительно), Facebook, Вконтакте, Одноклассники

Я заинтересована как в долгосрочном сотрудничестве, так и в проектных работах.

Основные плюсы работы со мной:

Всегда на связи

Мой телефон всегда включен и вы можете связаться любым удобным для вас способом для внесения корректировок, предоставления необходимой информации.

Качество работы, а не количество

Для своих заказчиков делаю все, как будто для себя, то есть только качество и детальная работа, нацеленная на результат.

Ваше время ценнее моего

Выполнение всегда в установленные сроки. А также срочные проектные работы.

Предоставление отчетности

Услуги:

Комплексное продвижение в соц. сетях

SMM-стратегия

Настройка таргетированной рекламы

Оформление страницы Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники

Копирайтинг/рерайтинг

Обработка фото

Создание различных игр и креативов instagram stories

Консультации

Цены ниже, чем вы можете представить! Обо всем договоримся, действуют скидки на комплексное ведение.

Перед началом работы проведу бесплатный экспресс-аудит вашего аккаунта с рекомендациями, чтобы вы могли убедиться в том, что верно выбрали исполнителя.

Контакты:

Личные сообщения﻿

Telegram: @postupimtak

Почта: [email protected]

Задавайте любые вопросы, обращайтесь, буду рада помочь!