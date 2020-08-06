top_smm_alina

Алина Рябкова top_smm_alina

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продвижение в Социальных сетях, Таргетированная реклама (снижение цены за клик)

﻿﻿﻿Приветствую, уважаемые заказчики!

Меня зовут Алина и я SMM-специалист. Предоставляю услуги в этой сфере направленные на получение результата в зависимости от целей вашего бизнеса. 

НЕ работаю с накрутками и черными способами продвижения, которые убивают аккаунт. ТОЛЬКО белые и легальные методы. Как бесплатные, так и платные. 

Работаю с соц сетями: Instagram(предпочтительно), Facebook, Вконтакте, Одноклассники

Я заинтересована как в долгосрочном сотрудничестве, так и в проектных работах. 

Основные плюсы работы со мной:

  • Всегда на связи
Мой телефон всегда включен и вы можете связаться любым удобным для вас способом для внесения корректировок, предоставления необходимой информации.

  • Качество работы, а не количество 
Для своих заказчиков делаю все, как будто для себя, то есть только качество и детальная работа, нацеленная на результат. 

  • Ваше время ценнее моего
Выполнение всегда в установленные сроки. А также срочные проектные работы. 

  • Предоставление отчетности 

Услуги:

  • Комплексное продвижение в соц. сетях
  • SMM-стратегия
  • Настройка таргетированной рекламы
  • Оформление страницы Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники
  • Копирайтинг/рерайтинг
  • Обработка фото
  • Создание различных игр и креативов instagram stories
  • Консультации
Цены ниже, чем вы можете представить! Обо всем договоримся, действуют скидки на комплексное ведение.

Перед началом работы проведу бесплатный экспресс-аудит вашего аккаунта с рекомендациями, чтобы вы могли убедиться в том, что верно выбрали исполнителя.

Контакты:

Личные сообщения﻿

Telegram: @postupimtak

Почта: [email protected]

Задавайте любые вопросы, обращайтесь, буду рада помочь!