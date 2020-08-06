top_smm_alina

Алина Рябкова top_smm_alinatop_smm_alina
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продвижение в Социальных сетях, Таргетированная реклама (снижение цены за клик)
Приветствую, уважаемые заказчики!Меня зовут Алина и я SMM-специалист. Предоставляю услуги в этой сфере направленные на получение результата в зависимости от целей вашего бизнеса.
НЕ работаю с накрутками и черными способами продвижения, которые убивают аккаунт. ТОЛЬКО белые и легальные методы. Как бесплатные, так и платные.
Работаю с соц сетями: Instagram(предпочтительно), Facebook, Вконтакте, Одноклассники
Я заинтересована как в долгосрочном сотрудничестве, так и в проектных работах.
Основные плюсы работы со мной:
- Всегда на связи
- Качество работы, а не количество
- Ваше время ценнее моего
- Предоставление отчетности
Услуги:
- Комплексное продвижение в соц. сетях
- SMM-стратегия
- Настройка таргетированной рекламы
- Оформление страницы Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники
- Копирайтинг/рерайтинг
- Обработка фото
- Создание различных игр и креативов instagram stories
- Консультации
Перед началом работы проведу бесплатный экспресс-аудит вашего аккаунта с рекомендациями, чтобы вы могли убедиться в том, что верно выбрали исполнителя.
Контакты:
Telegram: @postupimtak
Почта: [email protected]
Задавайте любые вопросы, обращайтесь, буду рада помочь!
Действие аккаунта приостановлено!