topbag

Евгений topbag

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать в векторе детали выкройки
Евгений - отличный закачик, задание очень грамотно составлено, постоянно на связи, оплата моментально!
сделано все моментально и то, что надо! спасибо большое!
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн визитки для печати
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо Антону! Все сделано, как договаривались! Буду рад сотрудничеству, рекомендую!
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Рудного Влада
Отличный заказчик. Четкое тз и своевременная оплата. Рекомендую работать с Евгением.
Сроки и качество на высоте! обязательно буду обращаться еще! рад сотрудничеству!
Ответный отзыв