Задача: необходимо написать уникальное интересное описание для молодого украинского бренда кожаных сумок. Порядок работы: 1. сбор информации: ответим на все ваши вопросы по истории и созданию бренда 2. упорядочение информации: вы превращаете собранную информацию в красивую и интересную легенду ...