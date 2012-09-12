Необходимо создать макет визитки
- $10Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача: необходимо написать уникальное интересное описание для молодого украинского бренда кожаных сумок. Порядок работы: 1. сбор информации: ответим на все ваши вопросы по истории и созданию бренда 2. упорядочение информации: вы превращаете собранную информацию в красивую и интересную легенду ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать несколько деталей для выкройки по фоткам. Размеры указаны.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Необходимо создать шаблон заглавного баннера для дальнейшего самостоятельного редактирования. Баннер в стиле сайта. Что-то в этом роде: http://topbag.com.ua/images/_o/HM-bag8065.jpg Более подробно при общении. Цена 10 долл.Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн 2х сторонней визитки интернет магазина сумок: http://topbag.com.ua Бюджет: 20 долл.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Баннер для интернет магазина.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
8 лет назад
Евгений - отличный закачик, задание очень грамотно составлено, постоянно на связи, оплата моментально!
Ответный отзыв
сделано все моментально и то, что надо! спасибо большое!
$20
10 баллов
10 лет назад
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо Антону! Все сделано, как договаривались! Буду рад сотрудничеству, рекомендую!
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличный заказчик. Четкое тз и своевременная оплата. Рекомендую работать с Евгением.
Ответный отзыв
Сроки и качество на высоте! обязательно буду обращаться еще! рад сотрудничеству!