Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords

Частный специалист по настройке и ведению рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

Мой опыт работы в области интернет-маркетинга более 7 лет. За это время я получил навыки создания сайтов, рекламных кампаний контекстной рекламы, медиапланирования. Более 5 лет я работал в отделе маркетинга крупной международной компании.

Учитывая характер моей нынешней работы, я постоянно учусь, внедряю новые инструменты онлайн-продаж, посещаю профильные выставки и семинары.

Сейчас, с помощью интернет-рекламы, есть отличная возможность начать зарабатывать даже новичку, и я получаю огромное удовольствие, когда моя работа помогает начинать зарабатывать даже там, где большая конкуренция.