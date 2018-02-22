Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ. РСЯ под ключ.
Этапы создания РК.
- Аудит сайта и УТП заказчика, анализ конкурентной среды.
- Сбор семантического ядра по тематике заказчика (для максимального охвата клиентов)
- Создание продающих картинок для рекламных объявлений.
- Создание объявлений. Структура: 1 ключ слово - 1 группа объявлений из 14 объявлений. ( 2 текстово- графических разных форматов + 12 графических. )
- Установка UTM меток (для отслеживания откуда пришел клик)
- Настройка быстрых ссылок, уточнений на все объявления(*)
- Заполнение Яндекс Визитки
- Загрузка кампании в Яндекс. Директ
- Прохождение модерации.
- Запуск РК.
Действие аккаунта приостановлено!