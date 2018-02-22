topgun80

Максим topgun80

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ. РСЯ под ключ.

Этапы создания РК.

- Аудит сайта и УТП заказчика, анализ конкурентной среды.

- Сбор семантического ядра по тематике заказчика (для максимального охвата клиентов)

- Создание продающих  картинок для рекламных объявлений.

- Создание объявлений. Структура: 1 ключ слово - 1 группа объявлений из 14 объявлений. ( 2 текстово- графических разных форматов + 12 графических. )

- Установка UTM меток (для отслеживания откуда пришел клик)

- Настройка быстрых ссылок, уточнений на все объявления(*)

- Заполнение Яндекс Визитки

- Загрузка кампании в Яндекс. Директ

- Прохождение модерации.

- Запуск РК.