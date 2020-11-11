Я мобильный, гибкий в плане изучения новых навыков. Вчера я инженер строитель, сегодня будущий специалист в IT-сфере. Не боюсь принимать решения.

Изучаю аналитику данных, в данный момент прохожу курс от Яндекс.Практикума.Изучаю Python и SQL, планирую выйти на уровень junior аналитика за короткий срок.Начал знакомство с Power BI и Tableu.- в университете принимал участие в кейс-турнирах, направленных на анализ реальной бизнес задачи,поиск ее решения и его теоретическое обоснование и презентацию в отведённое время. - изучаю на себе технику постановки целей и задач(SMART)