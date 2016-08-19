Нужно подобрать ключевые слова для регистрации приложения в AppStore для повышения рейтинга приложения. Тематика - онлайн радио. Приложение, в котором будет размещены ФМ и эфирные радиостанции.
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно создать логотип онлайн радиостанции, играющей самую актуальную хитовую популярную музыку, Топ 40. В эфире звучит только западная фирменная музыка. Название радиостанции - Today's Tophits. Два вида логотипа - ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно делать правки на сайте. Back end и Fron end - Python/Django. Только коммерческий опыт программирования от 2-х лет.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать мобильное приложение для портала с интернет радиостанциями. Интернет радиостанций будет несколько, у каждой будет свой логотип, описание и треки в эфире. Разработка приложения нужна для Android, iPhone/iPad. Функционал ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать программу, позволяющую переименовывать физические имена файлов в больших количествах по определенной "маске" файла. Например, поменять дату "2016-08-19" на "2016_09_04" в структуре файла. music_file-2016_08_19-8_1-28848_866 в ...Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине. Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании. Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
Установка необходимого ПО для работы с устройством, оптимизация работы Raspberry PI 3 под конкретный проект. В данный момент есть 3 устройства Raspberry PI 3, которые нужно настроить и запустить.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Новый вебсайт, не имеющий ранее SEO продвижения. Нужно вывести в Топ10 Google и настроить все необходимые ключевые данные в структуре сайта. Анализ конкурентных сайтов. Контракт с исполнителем на 1 год. Испытательный срок - ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад