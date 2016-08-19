topradio

Михаил topradio

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
topradio

  • Подбор keywords для публикации приложения в AppStore

    Нужно подобрать ключевые слова для регистрации приложения в AppStore для повышения рейтинга приложения.  Тематика - онлайн радио.  Приложение, в котором будет размещены ФМ и эфирные радиостанции.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для онлайн радиостанции

    Нужно создать логотип онлайн радиостанции, играющей самую актуальную хитовую популярную музыку, Топ 40. В эфире звучит только западная фирменная музыка.  Название радиостанции - Today's Tophits.  Два вида логотипа - ...

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильное приложение для портала интернет радио

    Нужно создать мобильное приложение для портала с интернет радиостанциями.  Интернет радиостанций будет несколько, у каждой будет свой логотип, описание и треки в эфире. Разработка приложения нужна для Android, iPhone/iPad. Функционал ...

    Android
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переименовщик файлов (пакетом)

    Нужно написать программу, позволяющую переименовывать физические имена файлов в больших количествах по определенной "маске" файла. Например,  поменять дату "2016-08-19" на "2016_09_04" в структуре файла.  music_file-2016_08_19-8_1-28848_866 в  ...

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контекстная реклама в GoogleAdwords по Украине

    Нужно создать, настроить и поддерживать кампании по контекстной рекламе в Гугл по Украине.  Яндекс и другие страны не интересуют. Работа только на собственном аккаунте компании.  Кампании нужно создать для нескольких однотипных лендингов (разница ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Raspberry PI 3 настройка и управление

    Установка необходимого ПО для работы с устройством, оптимизация работы Raspberry PI 3 под конкретный проект.  В данный момент есть 3 устройства Raspberry PI 3, которые нужно настроить и запустить.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO продвижение нового вебсайта

    Новый вебсайт, не имеющий ранее SEO продвижения. Нужно вывести в Топ10 Google и настроить все необходимые ключевые данные в структуре сайта. Анализ конкурентных сайтов. Контракт с исполнителем на 1 год. Испытательный срок - ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад