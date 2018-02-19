Сео продвижение

Заказать продвижение можно на сайте http://topseo24.ru/

6 лет работы в области продвижения сайтов и администрирования. Дополнительно: услуги продвижения instagram. Большая клиентская база. Работаю на постоянной основе. В свободное время работаю над созданием сайтов на заказ. Отлично владею ПК и программным обеспечением. Занимаюсь SEO продвижением, интернет маркетингом, контекстной, тизерной и таргетированной рекламой. Об образовании: программист (техническое), web-разработчик (первое высшее), интернет маркетолог (предпоследний курс второе высшее). Имеется множество поставленных целей с четким видением их достижения. Очень целеустремлен, к каждому делу подхожу с креативом и твердым знанием конечного результата. Обращайтесь, поможем в любом деле! Цены на услуги:

Продвижение сайта - от 8 000 рублей

Продвижение instagramm - от 5 000 рублей

Технические работы по сайту (установка счетчика, исправление ошибок кода валидации, увеличение показателей PageSpeed, robots.txt, перенос сайта на другой хостинг и прочие мелкие технические работы по сайту) - от 500 рублей

*Андминистрирование и создание сайта - цена по запросу.