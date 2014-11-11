Креативный дизайнер

По профессии Архитектор-дизайнер.Опыт работы 10 лет.Работаю в программах 3d max, Сorel Draw ,ArchiCad, Photoshop.Занимаюсь интерьером жилых и общественных зданий,визуализация и проектная документация,разработка мебели индивидуального изготовления(1 год работала в мебельной фирме).Моделирую объекты любой сложности.

Ссылка на некоторые работы из портфолио https://yadi.sk/d/fZjRPWgicXffi

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