Креативный дизайнер
По профессии Архитектор-дизайнер.Опыт работы 10 лет.Работаю в программах 3d max, Сorel Draw ,ArchiCad, Photoshop.Занимаюсь интерьером жилых и общественных зданий,визуализация и проектная документация,разработка мебели индивидуального изготовления(1 год работала в мебельной фирме).Моделирую объекты любой сложности.
Ссылка на некоторые работы из портфолио https://yadi.sk/d/fZjRPWgicXffi
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Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
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Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга