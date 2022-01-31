Внимание! Профессиональная настройка контекстной рекламы
ТОРЧИНАВА ДЕНИС
Есть вопросы? Пишите!
Готов взяться за Ваш проект!
Часы работы: Круглосуточно
Частный директолог Торчинава Денис
Топовая настройка Яндекс.Директ!
От Топового директолога!
Профессиональная настройка Яндекс Директ с 2017 года.
Для кого я делаю рекламу
1. Для всех видов услуг
2. Для товаров с лендингов
3. Для интернет-магазинов
4. Для инфобизнеса
Вручную подбираю ключевые фразы
Размечаю ссылки UTM-метками
Рисую изображения и баннеры для РСЯ
Можете звонить мне в любое время
Даю полный доступ к любой статистике
Могу вести кампании у вас на аккаунте
Готов ответить на любой ваш вопрос
На связи круглосуточно
ПИШИТЕ:
В стоимость настройки рекламы, рекламный бюджет не входит.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Настройка контекстной рекламы23 просмотра