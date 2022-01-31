Внимание! Профессиональная настройка контекстной рекламы

ТОРЧИНАВА ДЕНИС

Есть вопросы? Пишите!

Готов взяться за Ваш проект!

Часы работы: Круглосуточно

Частный директолог Торчинава Денис

Топовая настройка Яндекс.Директ!

От Топового директолога!

Профессиональная настройка Яндекс Директ с 2017 года.

Для кого я делаю рекламу

1. Для всех видов услуг

2. Для товаров с лендингов

3. Для интернет-магазинов

4. Для инфобизнеса

Вручную подбираю ключевые фразы

Размечаю ссылки UTM-метками

Рисую изображения и баннеры для РСЯ

Можете звонить мне в любое время

Даю полный доступ к любой статистике

Могу вести кампании у вас на аккаунте

Готов ответить на любой ваш вопрос

На связи круглосуточно

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В стоимость настройки рекламы, рекламный бюджет не входит.