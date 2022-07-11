tori_peach

Разработка дизайна, так же верстка сайтов "под ключ" на Tilda. Работаю на zero блоках, поэтому дизайн будет индивидуальный.

Я - разработчик сайтов на Tilda: создаю эстетичные и индивидуальные сайты "под ключ", которые качественно выделяются на фоне конкурентов и повышают конверсию.

Перед началом работы занимаюсь маркетинговыми исследованиями и анализами, изучаю конкуренцию, документирую требования клиентов к дизайну и брендингу.

Разрабатываю дизайн как на шаблонах, так и на zero блоках.

Адаптивная верстка под все мобильные устройства.

Работая со мной вы гарантированно получите желаемый результат по отличной цене!