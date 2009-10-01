АСПІРАНТ, ЧАСУ НЕ ДУЖЕ БАГАТО, БАЗОВА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ - DELPHI

П.І.Б.: Гаврилов Тарас Миколайович

Дата и місце нарождення: 10 березня 1985 року, м. Київ

Місце проживання: м. Київ

вул. Горького 140, кв. 43

Освіта

Повна середня: Спеціалізована загальноосвітня шк. №130

(з поглибленим вивченням англійської мови) (1992-2002)

Повна вища: Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (2002-2008)

Нагороди: Диплом бакалавра комп’ютерної інженерії з відзнакою

Диплом магістра комп’ютерної інженерії з відзнакою

Кваліфікація: Програміст

Місце роботи: ООО «Метасофт» (с 2007 года) (працюю дві години в день)

Спеціальність: Інженер – програміст(ФОРМАЛЬНО)

Знання мов: Англійська, французька, німецька, іспанська

Мета: Пошук роботи

Контакти: дом. тел.: 80445229617