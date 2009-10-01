П.І.Б.: Гаврилов Тарас Миколайович
Дата и місце нарождення: 10 березня 1985 року, м. Київ
Місце проживання: м. Київ
вул. Горького 140, кв. 43
Освіта
Повна середня: Спеціалізована загальноосвітня шк. №130
(з поглибленим вивченням англійської мови) (1992-2002)
Повна вища: Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (2002-2008)
Нагороди: Диплом бакалавра комп’ютерної інженерії з відзнакою
Диплом магістра комп’ютерної інженерії з відзнакою
Кваліфікація: Програміст
Місце роботи: ООО «Метасофт» (с 2007 года) (працюю дві години в день)
Спеціальність: Інженер – програміст(ФОРМАЛЬНО)
Знання мов: Англійська, французька, німецька, іспанська
Мета: Пошук роботи
Контакти: дом. тел.: 80445229617