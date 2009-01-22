torol_segrog

Елизавета Брахман torol_segrogtorol_segrog
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Как фрилансера меня особенно интересуют следующие проекты:
- устный перевод с/на английский язык (лекции, семинары, доклады
- письменный перевод с/на английский язык (художественная литература, публицистика, психология, эзотерика, философия, реклама (пресс-релизы и т.п.), руководства по эксплуатации и инструкции по применению лекарственных препаратов).
Подробное резюме с детальным описанием опыта работы и рекомендации предоставляю по первому требованию.
Действие аккаунта приостановлено!