torol_segrog

Как фрилансера меня особенно интересуют следующие проекты:

- устный перевод с/на английский язык (лекции, семинары, доклады

- письменный перевод с/на английский язык (художественная литература, публицистика, психология, эзотерика, философия, реклама (пресс-релизы и т.п.), руководства по эксплуатации и инструкции по применению лекарственных препаратов).

Подробное резюме с детальным описанием опыта работы и рекомендации предоставляю по первому требованию.