Добрый день. Для сайта визажиста бровиста нужны корректные тексты для наполнения и ведения контента. С удовольствием отвечу на все интересующие и уточняющие вопросы.
Копирайтинг16 заявок
Закрыт
5 лет назад
Добрый день. Для сайта визажиста бровиста нужны корректные тексты для наполнения и ведения контента. С удовольствием отвечу на все интересующие и уточняющие вопросы.
На хостинге уже есть запущенный шаблон сайта на вордпресс. Необходимо сделать качественную заглушку "site under construction" с кнопками соц. сетей, и возможно, подобными функциями для этого сайта. Бюджет минимальный
Необходимо разработать логотип и визитку для визажиста-парикмахера-стилиста. В ближайшем будущем планируется открытие сайта-визитки, где этот логотип будет приментяться в том числе. Исходя из этого, было бы отлично, чтоб исполнитель смог разработать дизайн для сайта визитки, но ...