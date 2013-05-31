Необходимо разработать логотип и визитку для визажиста-парикмахера-стилиста. В ближайшем будущем планируется открытие сайта-визитки, где этот логотип будет приментяться в том числе. Исходя из этого, было бы отлично, чтоб исполнитель смог разработать дизайн для сайта визитки, но ...