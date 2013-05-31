toronton

Андрей Емельянов toronton

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Doc-ca
Бисен 
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для визажиста
Интересный проект. Подробное ТЗ. Очень приятный, заинтересованный заказчик, знающий что ему нужно. Спасибо!
Очень ответственный и одновременно творческий человек. Приоритетом является качество исполнения и удовлетворенность клиента. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
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