Свою работу люблю и отношусь ответственно. Опыт работы 5 лет

Могу выполнить ВАМ качественно и грамотно:

1. Продвижение по ключевым словам. Стоимость зависит от тех ключевых слов, которые необходимо вывести в ТОП в поисковиках.

2. Внутренняя оптимизация сайта. (ключевые слова, robots.txt, sitemap.xml, Title, description и.т.д.)

3. Полный профессиональный аудит всего сайта.

4. Улучшение юзабилити.

5. Работа с поведенческими факторами для повышения отдачи.

6. Повышение конверсии.

7. Консультации.

МЫ МОЖЕМ ЛЮБУЮ РАБОТУ ОБСУДИТЬ:

скайп: history816 (присутствует микрофон)

icq: 619681541