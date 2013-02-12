Свою работу люблю и отношусь ответственно. Опыт работы 5 лет
Могу выполнить ВАМ качественно и грамотно:
1. Продвижение по ключевым словам. Стоимость зависит от тех ключевых слов, которые необходимо вывести в ТОП в поисковиках.
2. Внутренняя оптимизация сайта. (ключевые слова, robots.txt, sitemap.xml, Title, description и.т.д.)
3. Полный профессиональный аудит всего сайта.
4. Улучшение юзабилити.
5. Работа с поведенческими факторами для повышения отдачи.
6. Повышение конверсии.
7. Консультации.
МЫ МОЖЕМ ЛЮБУЮ РАБОТУ ОБСУДИТЬ:
скайп: history816 (присутствует микрофон)
icq: 619681541
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