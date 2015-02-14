Царинськая Крістіна Сергіївна
Рікнародження: 25 грудня1990році, Миколаївської обл., м. Миколаїв
Вік:23рокиСімейнийстан: ушлюбі, дітей немає
E-mail:itsarinskaya @mail.ru
Освіта:
2010-2014рр . - МНУ ім В.О. Сухомлинського
Cпеціальність:біологія,хімія(бакалавр)
Досвід роботи: відсутній
Додаткові відомості:
Знаннямов:український-рідний,російський-вільно, англійській — зі
словником.
Особистіякості:
Цілеспрямованість; організаторські
здібності,комунікабельність;відповідальність,
оперативність, оптимізм; креативність,
ініціативність, здатність швидко
навчатися.
Знаннякомп'ютера:- впевнений користувач ПК (пакет MS Office;
Linux(Ubuntu)) .
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