tosha-kitti

Кристина tosha-kitti

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Царинськая Крістіна Сергіївна

Рікнародження: 25 грудня1990році, Миколаївської обл., м. Миколаїв

Вік:23рокиСімейнийстан: ушлюбі, дітей немає

E-mail:itsarinskaya @mail.ru

Освіта:

2010-2014рр . -  МНУ ім В.О. Сухомлинського

Cпеціальність:біологія,хімія(бакалавр)

Досвід роботи: відсутній

Додаткові відомості:

Знаннямов:український-рідний,російський-вільно, англійській — зі

словником.

Особистіякості:

Цілеспрямованість; організаторські

здібності,комунікабельність;відповідальність,

оперативність, оптимізм; креативність,

ініціативність, здатність швидко

навчатися.

Знаннякомп'ютера:- впевнений користувач ПК (пакет MS Office;

Linux(Ubuntu)) .

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $100от 7 дней
#238