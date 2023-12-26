Розробка та просування сайтів будь-якої складності.

Гарантія на виконану роботу та підтримка сайтів.

Привіт!

Трохи про себе 

У сфері веб-розробки працюю вже більше 5 років, почав з розробки сайтів тепер займаюсь не тільки розробкою, а й дизайном та просуванням сайтів.

Є багато робочих напрацювань сайтів різних тематик.

Послуги які я надаю клієнтам:

Дизайн сайтів:

FIGMA/PSD

UX/UI-дизайн

Landing Page

Інтернет магазини

Корпоративні сайти

Логотипи

Баннера

HTML5 за технологією БЕМ

CSS3/SASS/SCSS

Boostrap v4/v5

JavaScript;

jQuery (По надобности);

Cборщик проектов GULP;

Адаптив/Мобільна версія

Зелені показники Google Speed

Валідний код без помилок (W3C)

Кросбраузерність

WordPress/OpenCard

Робота с плагінами

Написання власних плагінів

Налагодження готових проектів

Посадка сайту на хостинг

SEO на етапі розробки

Аудит технічний/Силочної маси

SEO-оптимізація сайту

Просування вашого сайту

Доступ до всіх платних програм

Email: [email protected]

Telegram: @shvenant﻿

Viber: +380939039011