Розробка та просування сайтів будь-якої складності.
Гарантія на виконану роботу та підтримка сайтів.
Привіт!
Трохи про себе
У сфері веб-розробки працюю вже більше 5 років, почав з розробки сайтів тепер займаюсь не тільки розробкою, а й дизайном та просуванням сайтів.
Є багато робочих напрацювань сайтів різних тематик.
Послуги які я надаю клієнтам:
Дизайн сайтів:
- FIGMA/PSD
- UX/UI-дизайн
- Landing Page
- Інтернет магазини
- Корпоративні сайти
- Логотипи
- Баннера
- HTML5 за технологією БЕМ
- CSS3/SASS/SCSS
- Boostrap v4/v5
- JavaScript;
- jQuery (По надобности);
- Cборщик проектов GULP;
- Адаптив/Мобільна версія
- Зелені показники Google Speed
- Валідний код без помилок (W3C)
- Кросбраузерність
- WordPress/OpenCard
- Робота с плагінами
- Написання власних плагінів
- Налагодження готових проектів
- Посадка сайту на хостинг
- SEO на етапі розробки
- Аудит технічний/Силочної маси
- SEO-оптимізація сайту
- Просування вашого сайту
- Доступ до всіх платних програм
Email: [email protected]
Telegram: @shvenant
Viber: +380939039011