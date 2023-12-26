tosha1923

Антон Швень tosha1923

 
28 летУкраина/Белая Церковь
4 года на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
Розробка та просування сайтів будь-якої складності.

Гарантія на виконану роботу та підтримка сайтів.

Привіт!

Трохи про себе 

У сфері веб-розробки працюю вже більше 5 років, почав з розробки сайтів тепер займаюсь не тільки розробкою, а й дизайном та просуванням сайтів.

Є багато робочих напрацювань сайтів різних тематик.

Послуги які я надаю клієнтам:

Дизайн сайтів:

  • FIGMA/PSD
  • UX/UI-дизайн
  • Landing Page
  • Інтернет магазини
  • Корпоративні сайти
  • Логотипи
  • Баннера
Верстка будь-якої складності:
  • HTML5 за технологією БЕМ
  • CSS3/SASS/SCSS
  • Boostrap v4/v5
  • JavaScript;
  • jQuery (По надобности);
  • Cборщик проектов GULP;
  • Адаптив/Мобільна версія
  • Зелені показники Google Speed
  • Валідний код без помилок (W3C)
  • Кросбраузерність
Інтеграція сайтів у CMS:
  • WordPress/OpenCard
  • Робота с плагінами
  • Написання власних плагінів
  • Налагодження готових проектів
  • Посадка сайту на хостинг
Просування SEO:
  • SEO на етапі розробки
  • Аудит технічний/Силочної маси
  • SEO-оптимізація сайту
  • Просування вашого сайту
  • Доступ до всіх платних програм
Мої контакти

Email: [email protected]

Telegram: @shvenant﻿

Viber: +380939039011

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