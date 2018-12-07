Разработка технологий по сварке и пайке, создание чертежей, сборок и 3D моделей деталей в Autocad, Solidworks, Компас 3D
1. Образование: высшее.
2. Специальность по диплому: инженер-технолог в области металлургии сварочного производства.
3. Опыт работы: 2 года.
4. Должностные обязанности: разработка техпроцессов по сварке и пайке, проектирование сборочно-сварочной оснастки, модернизация оборудования.
5. Прочие знания и навыки: Autocad, Solidworks, Компас 3D.
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Портфолио
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