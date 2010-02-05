toshkaanvi

Anton Kozlovsky toshkaanvi

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Администратор/разработчик БД Oracle

* Сфера деятельности/используемые технологии:

. разработка структуры БД

. реализация серверной логики на MS SQL Server 2000/2005, Oracle 9i/10g (языки программирования - SQL, T-SQL, PL/SQL)

. администрирование СУБД Oracle - резервирование, восстановление, создание standby баз, оптимизация производительности

. разработка на платформе .NET(С#, ADO/NET, ASP.NET)

. тестирование приложений(написание test case-ов, автоматизированное тестирование)

* Образование:

2004 - СпбГУ, бакалавр биологии

2006 - СпбГПУ, инженер математик-программист

* Опыт работы:

2004-2005: "Урса-Евразия" - разработчик на MS SQL Server

2005-2006: "Muranosoft" - тестировщик

2006-2008: "НТЦ Протей" - разработчик/администратор Oracle

Oracle
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