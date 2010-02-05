Anton Kozlovsky toshkaanvitoshkaanvi
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Администратор/разработчик БД Oracle
* Сфера деятельности/используемые технологии:
. разработка структуры БД
. реализация серверной логики на MS SQL Server 2000/2005, Oracle 9i/10g (языки программирования - SQL, T-SQL, PL/SQL)
. администрирование СУБД Oracle - резервирование, восстановление, создание standby баз, оптимизация производительности
. разработка на платформе .NET(С#, ADO/NET, ASP.NET)
. тестирование приложений(написание test case-ов, автоматизированное тестирование)
* Образование:
2004 - СпбГУ, бакалавр биологии
2006 - СпбГПУ, инженер математик-программист
* Опыт работы:
2004-2005: "Урса-Евразия" - разработчик на MS SQL Server
2005-2006: "Muranosoft" - тестировщик
2006-2008: "НТЦ Протей" - разработчик/администратор Oracle
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Портфолио
- WIX152 просмотра
- Мегафон, хранилище sms256 просмотров
- Equant, услуга FreePhone178 просмотров
- БД 'Виртуальный офис', Арктел177 просмотров