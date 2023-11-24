"Если я не знаю как решить проблему, я не встану со стула, пока этого не сделаю"

Всем привет! Меня зовут Антон и мне 21 год. Могу много рассказывать о том, что с самого школьного возраста я что- то рисую, «ковыряюсь» в компьютере, программах , немного кодил ( в будущем full-stack разработчик) и тому подобное, но попробую похвастаться своими достижениями, которых, я надеюсь, ни у кого еще не было. В 2019 году мне удалось открыть для себя сферу графического редактора и верстальщика, я особо не разбирался в этом, но меня заинтриговала сама идея - делать мир красивее не только путем изображения своих мыслей, но и путем их технического подкрепления. Всем этим я занимаюсь с детства и мне показалось отличной идеей вступить в кружок подобных людей. В 2021 пробовал себя в сфере веб-дизайна, проходил различные курсы, от того получил прекрасные навыки в Figma и в Тильде. В 2023 году открыл свой бизнес (спойлер - не самый успешный), но красотой фирменного стиля, сайтами и текстами восхищались все. Если мне что-то интересно, то я отдаю этому много сил и времени в свое же удовольствие. "Если я не могу решить какую - то проблему, то не остановлюсь, пока не найду пути ее решения". Мое портфолио есть в резюме. Для дополнительных вопросах о мне и о моих работах можете узнать лично. www.totanton.ru