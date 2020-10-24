Образование
Cisco, SoftLine CCNAX, 2019 г.
Microsoft Partner, возможности идентификации в Windows Server 2016, 2019 г.
Московский психолого-социальный университет, направление – государственное и муниципальное управление, бакалавр, 2015–2020 гг.
GeekBrains, основы Python, 2020 г.
GeekBrains, основы операционных систем, 2020 г.
GeekBrains, лучшие практики рекламы facebook и instagram, 2020 г.
GeekBrains, методология управления проектами, 2020 г.
GeekBrains, веб-разработка для начинающих, 2020 г.
GeekBrains, аудит информационной безопасности, 2020 г.
GeekBrains, аудит информационной безопасности, 2020 г.
«ИТ-Эксперт», курс «Основы ITIL-V4», 2020 г.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (с 2020 г.).
GeekBrains, защита персональных данных 152-ФЗ, 2020 г.
GeekBrains, продвижение ВКонтакте, 2020 г.
GeekBrains, основы программирования, 2020 г.
АНО УЦ ДПО «ИТ Эксперт», основы ITIL V4, 2020 г.
GeekBrains, пройден курс на тему: «Веб технологии: уязвимости и безопасность», 2020 г.
Достижения
Благодарность от ПАО «Ростелеком», 2019 г.
Благодарность от ООО «КиК» и «КиК Красноярск», 2009 г.
Благодарность ООО «КиК», Красноярск, 2009 г.