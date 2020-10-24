Работаю в сфере ИТ более 15 лет. Большрй опыт работы с крупными промышлеными компаниями.

Образование

Cisco, SoftLine CCNAX, 2019 г.

Microsoft Partner, возможности идентификации в Windows Server 2016, 2019 г.

Московский психолого-социальный университет, направление – государственное и муниципальное управление, бакалавр, 2015–2020 гг.

GeekBrains, основы Python, 2020 г.

GeekBrains, основы операционных систем, 2020 г.

GeekBrains, лучшие практики рекламы facebook и instagram, 2020 г.

GeekBrains, методология управления проектами, 2020 г.

GeekBrains, веб-разработка для начинающих, 2020 г.

GeekBrains, аудит информационной безопасности, 2020 г.

GeekBrains, аудит информационной безопасности, 2020 г.

«ИТ-Эксперт», курс «Основы ITIL-V4», 2020 г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (с 2020 г.).

GeekBrains, защита персональных данных 152-ФЗ, 2020 г.

GeekBrains, продвижение ВКонтакте, 2020 г.

GeekBrains, основы программирования, 2020 г.

АНО УЦ ДПО «ИТ Эксперт», основы ITIL V4, 2020 г.

GeekBrains, пройден курс на тему: «Веб технологии: уязвимости и безопасность», 2020 г.

Достижения

Благодарность от ПАО «Ростелеком», 2019 г.

Благодарность от ООО «КиК» и «КиК Красноярск», 2009 г.

Благодарность ООО «КиК», Красноярск, 2009 г.