totskih

Тоцких Лина totskih

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Филолог

Быстро и качественно делаю рерайт, копирайт и написание уникальные текстов. "Работаю со словом" более 10 лет.

Специализация:

- рарайт новостей

- наполнение контента интернет-магазинов

- написание уникальных текстов на разные темы

- защита уникального контента в гугле, яндексе и пр

- сео копирайтинг

- тексты с римфой (стихи, пожелания, поздравления, рекламные слоганы и пр)

- корректорство

Вы останетесь довольны!

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#692
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2163
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3179
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#10053