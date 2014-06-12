Филолог
Быстро и качественно делаю рерайт, копирайт и написание уникальные текстов. "Работаю со словом" более 10 лет.
Специализация:
- рарайт новостей
- наполнение контента интернет-магазинов
- написание уникальных текстов на разные темы
- защита уникального контента в гугле, яндексе и пр
- сео копирайтинг
- тексты с римфой (стихи, пожелания, поздравления, рекламные слоганы и пр)
- корректорство
Вы останетесь довольны!
Нейминг и Слоганы
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от $2
от 1 дня
#692
Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 1 дня
#2163
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3179
Копирайтинг
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от $2
от 1 дня
#10053