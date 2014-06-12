Филолог

Быстро и качественно делаю рерайт, копирайт и написание уникальные текстов. "Работаю со словом" более 10 лет.

Специализация:

- рарайт новостей

- наполнение контента интернет-магазинов

- написание уникальных текстов на разные темы

- защита уникального контента в гугле, яндексе и пр

- сео копирайтинг

- тексты с римфой (стихи, пожелания, поздравления, рекламные слоганы и пр)

- корректорство

Вы останетесь довольны!