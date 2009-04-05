tovarisch-kisa

Резюме

Город: Пермь

Район проживания: Дзержинский

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 4 февраля 1988 г. (20 лет)

Опыт работы: с ноября 2006 года по настоящее время

Должность: Журналист (Частичная занятость)

В компании: Пермский Бизнес Журнал, г. Пермь

"Пермский бизнес журнал" - журнал для малого и среднего бизнеса

Должностные обязанности: Занимаюсь разработкой бизнес-планов и освещением развивающихся в Перми и крае оригинальных сфер бизнеса; специалист по недвижимости, банковским услугам, креативному бизнесу; есть опыт написания рекламных материалов.

Тематика материалов: бизнес, экономика, финансы, недвижимость, «творчество, как бизнес», политическая сфера; эксперт по экологической проблематике, протестной деятельности, бомонде Перми и др. Хорошо владею мастерством написания материалов в художественно-публицистических жанрах.

Дополнительные возможности: оформление собственных материалов – журналистское фото, рисунки, карикатуры.

Должность: Журналист (Частичная занятость)

В компании: журнал «Шпиль», г. Пермь

Журнал «Шпиль» - информационный журнал про город

Должностные обязанности: работа на сайте (лента новостей), освещение интересных событий в сфере культуры и жизни общества

Тематика материалов: обзоры музыкальных и других фестивалей, интервью с яркими неординарными личностями нашего города, аналитические материалы на историко-культурные темы.

Период работы: с июня 2008 года

Должность: Журналист (штат)

В компании: газета Business-class

Должностные обязанности: Поиск новостей, написание аналитических материалов в сфере недвижимости, политики, финансового рынка; написание музыкальных и кино рецензий, редакторская работа один раз в месяц

Должность: Журналист (Частичная занятость)

В компании: молодежная газета «Эхо Свободы»

«Эхо Свободы» - газета для читающей молодежи, рассчитанная на студентов пермских вузов.

Должность: Журналист (Частичная занятость)

В компании: районная газета "Камские зори", г. Добрянка

Образование

Учебное заведение: Пермский государственный университет, г. Пермь

Факультет: Филологический

Специальность: Журналистика

Курсы и тренинги

Название курса: Социальная работа

Учебное заведение: МШД, г. Москва

Продолжительность: 2 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Польский язык: Базовый

Компьютерные навыки: Уверенное владение офисными пакетами и приложениями

Дополнительная информация

Занятия в свободное время: Социальная деятельность

Контактная информация: [email protected]

89097296049

ISQ - 420089906