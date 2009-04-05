tovarisch-kisa

Резюме
Город: Пермь
Район проживания: Дзержинский
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 4 февраля 1988 г. (20 лет)
Опыт работы: с ноября 2006 года по настоящее время
Должность: Журналист (Частичная занятость)
В компании: Пермский Бизнес Журнал, г. Пермь
"Пермский бизнес журнал" - журнал для малого и среднего бизнеса
Должностные обязанности: Занимаюсь разработкой бизнес-планов и освещением развивающихся в Перми и крае оригинальных сфер бизнеса; специалист по недвижимости, банковским услугам, креативному бизнесу; есть опыт написания рекламных материалов.
Тематика материалов: бизнес, экономика, финансы, недвижимость, «творчество, как бизнес», политическая сфера; эксперт по экологической проблематике, протестной деятельности, бомонде Перми и др. Хорошо владею мастерством написания материалов в художественно-публицистических жанрах.
Дополнительные возможности: оформление собственных материалов – журналистское фото, рисунки, карикатуры.
Должность: Журналист (Частичная занятость)
В компании: журнал «Шпиль», г. Пермь
Журнал «Шпиль» - информационный журнал про город
Должностные обязанности: работа на сайте (лента новостей), освещение интересных событий в сфере культуры и жизни общества
Тематика материалов: обзоры музыкальных и других фестивалей, интервью с яркими неординарными личностями нашего города, аналитические материалы на историко-культурные темы.
Период работы: с июня 2008 года
Должность: Журналист (штат)
В компании: газета Business-class
Должностные обязанности: Поиск новостей, написание аналитических материалов в сфере недвижимости, политики, финансового рынка; написание музыкальных и кино рецензий, редакторская работа один раз в месяц
Должность: Журналист (Частичная занятость)
В компании: молодежная газета «Эхо Свободы»
«Эхо Свободы» - газета для читающей молодежи, рассчитанная на студентов пермских вузов.
Должность: Журналист (Частичная занятость)
В компании: районная газета "Камские зори", г. Добрянка
Образование
Учебное заведение: Пермский государственный университет, г. Пермь
Факультет: Филологический
Специальность: Журналистика
Курсы и тренинги
Название курса: Социальная работа
Учебное заведение: МШД, г. Москва
Продолжительность: 2 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Польский язык: Базовый
Компьютерные навыки: Уверенное владение офисными пакетами и приложениями
Дополнительная информация
Занятия в свободное время: Социальная деятельность
Контактная информация: [email protected]
89097296049
ISQ - 420089906