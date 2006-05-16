Николаев Антон

Дата рождения: 07.11.86

Проживание: Украина, г. Николаев

e-mail: [email protected]

Языки: владею русским, украинским, английским - средний уровень

Сфера деятельности: Дизайнер, программист

Образование: среднее 2001 - 2005 Николаевский Техникум при Одесском Национальном университете, в настоящий момент получаю высшее образование в НУНИ ОНУ им. И.И.Мечникове

Владею языками программирования:

Php, Java Script, HTML, немного С ++ и Java

А также такими программными продуктами:

Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe ImageReady, немного Flash

Опыт работы: интернет программирования и веб-дизайна около 3 лет