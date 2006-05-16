Николаев Антон
Дата рождения: 07.11.86
Проживание: Украина, г. Николаев
e-mail: [email protected]
Языки: владею русским, украинским, английским - средний уровень
Сфера деятельности: Дизайнер, программист
Образование: среднее 2001 - 2005 Николаевский Техникум при Одесском Национальном университете, в настоящий момент получаю высшее образование в НУНИ ОНУ им. И.И.Мечникове
Владею языками программирования:
Php, Java Script, HTML, немного С ++ и Java
А также такими программными продуктами:
Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe ImageReady, немного Flash
Опыт работы: интернет программирования и веб-дизайна около 3 лет