По заданию конкурса Эльвин наиболее точно и близко приблизился к тому варианту логотипа, который мы ожидали получить, размещая задание. Спасибо за работу! Дизайнер с хорошо развитой интуицией, что помогает быстрее находить общий язык с клиентом.