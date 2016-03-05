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Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
По заданию конкурса Эльвин наиболее точно и близко приблизился к тому варианту логотипа, который мы ожидали получить, размещая задание. Спасибо за работу! Дизайнер с хорошо развитой интуицией, что помогает быстрее находить общий язык с клиентом.
Ответный отзыв
Хороший, порядочный заказчик. Понятное ТЗ, вежливое общение, был рад сотрудничеству, рекомендую!
$15
10 баллов
9 лет назад
Отличная, быстрая работа! Получили то что хотели без всяких правок! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко сформулировал задание, быстро принял и оплатил... Рекомендую!