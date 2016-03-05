toxyo

Эльвин toxyo

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для онлайн проекта
По заданию конкурса Эльвин наиболее точно и близко приблизился к тому варианту логотипа, который мы ожидали получить, размещая задание. Спасибо за работу! Дизайнер с хорошо развитой интуицией, что помогает быстрее находить общий язык с клиентом.
Хороший, порядочный заказчик. Понятное ТЗ, вежливое общение, был рад сотрудничеству, рекомендую!
Ответный отзыв
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Отличная, быстрая работа! Получили то что хотели без всяких правок! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, четко сформулировал задание, быстро принял и оплатил... Рекомендую!
Ответный отзыв